Eşinin kalbini elleriyle teslim etti

Eşi Ünal Emre'yi önceki gün kaybeden İkbal Emre, eşinin bağışlanan organlarını elleriyle alıcılara teslim etti. Eşinin kalbini görevlilerle birlikte ambulansa götüren İkbal Emre, "Eşim yardım etmeyi çok seven bir insandı. Herkese yardım eden bir insandı. Biz ona layık bir törenle veda etmek istedik. Ona yakışan da başka insanlara umut olmaktı" dedi.

İHA'da yer alan habere göre, Kocaeli Emlakçılar Derneği'nin (KEM-DER) kurucu başkanı Ünal Emre'nin (50), geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ünal Emre’nin eşi İkbal Emre ve çocukları örnek bir davranış sergileyerek Ünal Emre’nin organlarını bağışladı. Yapılan analizler sonucunda Emre’nin organlarının uyum sağlayabileceği 5 hasta için doktorlar hastaneye geldi.

Kocaeli’de gerçekleşen başarılı bir operasyon sonucu alınan Ünal Emre’nin kalbi, eşi İkbal Emre ve beraberindeki görevliler tarafından ambulansa götürüldü. Eşinin kalbini başka insanlara umut olması için gönderdiğini belirten İkbal Emre gözyaşlarına hakim olamadı.

5 kişiye umut oldu

Sabaha kadar süren çalışmaların ardından Ünal Emre’nin kalbi İstanbul Ataşehir Koşuyolu Hastanesi, böbreği İstanbul Medicana Beylikdüzü Hastanesi, karaciğeri İstanbul Ataşehir Memorial Hastanesi, Korneası Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde birer hastaya gönderildi. Emre’nin diğer böbreğinin alıcısı ise yapılan doku testinden sonra belli olacak.

Eşinin organlarını elleriyle ambulansa teslim eden İkbal Emre, Ünal Emre'nin insanlara yardım etmeyi seven bir insan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Eşim yardım etmeyi çok seven bir insandı. Herkese yardım enden bir insandı. Biz ona layık bir törenle ona veda etmek istedik. Ona yakışanda başka insanlara umut olmaktı. Böyle karar verdi çocuklarımızla. Evet acımız çok büyük. Ben aşkımı kaybettim. Ama onun yüreği başkasında umut olacak. Çünkü kocaman bir yürek kocaman bir insan. Adam gibi adamımı kaybettim. Çocuklarımın babasını kaybettim. Acılar çok büyük oluyor. Ama biz acımızı yenmeliyiz ki organlar başka acıları çeken insanlarda umut bulsun, toprak olmasın. Toprağa verdiğimiz şey beden. Ama hayata kazandığımız şey o bendenden gelen umut ışığı. İnşallah eşim birilerine ışık olsun. Kendi de ışık içinde uyusun.”

'O kadar büyük bir yürek gönderdim ki giden kardeşlerime şifa olsun'

Eşinin kalbini nakil için gönderen İkbal Emre ambulansın hareket etmesiyle gözyaşları eşliğinde, “Güle güle aşkım. İnşallah şifa olacaksın kardeşlerine, güle güle” diye seslendi. İkbal Emre, “Ünal Emre adam gibi adamdı. O kadar büyük bir yürek gönderdim ki giden kardeşlerime şifa olsun. Biz Türkiye olarak lütfen artık birleşelim, her şeyimizi paylaşalım. Herkes birbirinin derdine derman olsun lütfen. Benim eşim hep bunu istedi. Paylaşalım, bölüşelim ama birbirimizi bölmeyelim. Lütfen birlik olun. Hasta kardeşlerimize şifa olun” dedi.

Yapılan bu nakil işlemi ile Türkiye'de ilk defa özel hastaneden organ nakli verici durumunda gerçekleştirildi. Özel hastanelerde bu zamana kadar organ nakillerinde alıcı için operasyonlar gerçekleştirilirken, organ vericisi olarak ilk defa operasyon yapılmış oldu.

İki çocuk babası Ünal Emre’nin cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Derince Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Merkez Mezarlığında toprağa verildi.