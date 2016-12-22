T24 LogoT24 Logo
Medya

"Eşinin Kadri Gürsel'e götürdüğü palto, 'düğmeleri cezaevi şartnamesine uygun değil' denerek alınmadı!"

Ertuğrul Özkök: En bilgili, en dürüst gazetecilerden birinin hikâyesi...

22 Aralık 2016 12:51

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 'FETÖ' ve PKK'ya ilişkili olduğu iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel'in eşinden palto istediğini, ancak götürülen paltonun "Düğmeleri cezaevi şartnamesine uygun değil" denerek içeri alınmadığını aktardı. Özkök, "Bu olay, 45 gündür neyle suçlandığını tam olarak bilmeden içeride yatan gazeteci arkadaşımız Kadri Gürsel’in hikâyesidir. Bu ülkenin yetiştirdiği en bilgili, en nazik, en dürüst gazetecilerinden birinin hikâyesi, FETÖ ile yakından uzaktan hiçbir ilişkisi olmayan, hayatı terör örgütleriyle mücadele ile geçmiş bir demokrat..." diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün "2017 yılına girerken bir ‘palto’ hikâyesi" başlığıyla yayımlanan (22 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Silivri soğuk... Her zamankinden de soğuk cezaevinin duvarları...

Gazeteci, eşine haber gönderiyor...

“Bana bir palto ve bir çift bot getir lütfen...”

***

Eşi alıp götürüyor...

Ancak kapıdan verilen cevap şu:

“Kapüşon şartlara uygun değil...”

***

Bir başkasını götürüyor.

Ceket düğmelerine takmış Türk adaleti yine hayır diyor:

“Bu düğmeler cezaevi şartnamesine uygun değil...”

***

Eşi istenen şartları yerine getirmek için Levent’te bir mağazaya giriyor ve daha iki cümle söylemişken, satış elemanı son derece nazik bir sesle sözünü kesiyor:

“Cezaevi için mi hanımefendi...”

***

Arkasından ikinci soru:

“Eşiniz gazeteci mi yoksa akademisyen mi...”

Evet bu olay, 45 gündür neyle suçlandığını tam olarak bilmeden içeride yatan gazeteci arkadaşımız Kadri Gürsel’in hikâyesidir.

***

Bu ülkenin yetiştirdiği en bilgili, en nazik, en dürüst gazetecilerinden birinin hikâyesi...

FETÖ ile yakından uzaktan hiçbir ilişkisi olmayan, hayatı terör örgütleriyle mücadele ile geçmiş bir demokrat...

***

Gogol’un “Palto” hikâyesi 1842’de yayınlanmıştı.

Bu da 2016 yılının son ayında yazılan bir palto hikâyesi...

Ülkemizin 2017 yılına nasıl bir demokrasi sicili ile girdiğini gösteren hazin bir hikâye...

Hepinize selamlar içerideki arkadaşlar

- Murat Sabuncu, Musa Kart ve Cumhuriyet gazetesinden arkadaşlarımız...

- Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mümtazer Türköne, Hüsnü Mahalli... m Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay... Ve tutuklu öteki gazeteciler... Sizi unutmadık...

Hepinize selamlar...

ETİKETLER

Cumhuriyet GazetesiKadri GürselErtuğrul ÖzkökCumhuriyet Gazetesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24