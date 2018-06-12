Eşinin doğum günü için sürpriz yapacaktı; görünmez kazada yaşamını yitirdi

Karabük'te eşinin çalıştığı hastaneye giderek sürpriz doğum günü yapmak isteyen 44 yaşındaki Selma Akgül, dolaptan elbise almak istediği sırada yere düşen el yapımı tüfeğin ateş alması sonucu öldü.

Karabük'e bağlı Üçbaş Köyü'nde yaşayan 3 çocuk annesi Selma Akgül, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan eşi Cevdet Akgül'e (48) sürpriz doğum günü yapmak istedi.

Selma Akgül, hastanenin yemekhanesinde verilecek olan iftara katılmak için evinde hazırlık yaptı. Daha sonra Akgül'ün elbise almak istediği dolaptaki el yapımı tüfek yere düşerek ateş aldı. Karnından yaralanan Akgül'ü kızları buldu. Annelerini otomobile taşıyan iki kızı, babalarının çalıştığı hastaneye götürmek istedi.

Ancak Cumayanı Köyü mevkiinde bankete çarpan otomobilin lastiği patladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selma Akgül'ün öldüğünü belirledi. Selma Akgül, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Eşinin başörtüsünü boynuna dolayıp evinin önünde taziyeleri kabul eden Cevdet Akgül, "Ben bittim. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Doğum günüm ölüm günüm oldu." dedi. Akgül daha sonra çalıştığı hastaneye giderek morg önünde taziyeleri kabul etti.