Eşinin cesediyle 13 saat geçirdi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, otomobiliyle dereye yuvarlanan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Kadir Akgüner, eşinin öldüğü kazadan yaklaşık 13 saat sonra yaralı olarak bulunarak, hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Kadir Akgüner (52), eşi Fatma Akgüner (49) ile birlikte akşam saatlerinde kendi kullandığı 06 ROV 37 plakalı otomobille, Beşyol köyündeki Ece Limanı mevkisine geldi.



Bir süre burada kaldıktan sonra Eceabat'a dönmek için yola çıktığı belirtilen Akgüner, Beşyol ile Anafarta köyleri arasındaki Dolmacıdede mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik dereye yuvarlandı.



Kazada, Fatma Akgüner hayatını kaybederken, yaralanan sürücü otomobilde sıkıştı. Kendi çabalarıyla araçtan çıkamayan Akgüner, eşinin cesediyle birlikte yardım bekledi.



İşe gelmeyince merak ettiler



Akgüner'in sabah işe gelmemesi üzerine araştırma başlatan Eceabat Kaymakamı Muhterem İnce, ilçeye bağlı köylerin muhtarlarına haber verdirerek, çevredeki yolların kontrol edilmesini istedi.



Köylüler tarafından yapılan aramalar sonucunda, Beşyol köyünden Gökhan Özavcı tarafından kaza yeri bulundu ve bölgeye kurtarma ile sağlık ekipleri gönderildi.



Yaralı Kadir Akgüner, otomobilden çıkarılarak cankurtaranla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akgüner'in şuurunun açık olduğu bildirildi.



Fatma Akgüner'in cesedinin otomobilden çıkarılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.



Köylüler, otomobili en son akşam saat 20.30 sıralarında köyden geçerken gördüklerini belirttiler.



Bu arada, Kaymakam İnce de olay yerine gelerek çalışmaları izledi.



Akgüner çiftinin çocuklarının Ankara'da oldukları öğrenildi.

