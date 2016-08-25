Eşinin cesedini 12 kilometre sırtında taşıdı

Hindistan'da hastanede eşini kaybeden yoksul bir adam iddiaya göre hastanenin cenazeyi köylerine taşıyacak ambulans vermemesi nedeniyle, karısının cansız bedenini 12 kilometre boyunca sırtında taşıdı.

Dana Majhi'nin eşi Amang Orissa eyaletindeki Bhawanipatna kasabasındaki hastanede verem nedeniyle hayatını kaybetti.

Mahji köyünün 60 kilometre uzaklıkta olduğunu ve cenazeyi taşımak için araç kiralayacak parasının olmadığını söyledi.

Hastane ise cenazeyi taşımak için araç verilmediği iddiasını reddetti.

Başhekim B Brahma "Kadın hastaneye Salı günü yattı ve aynı gece öldü. Kocası hastane personeline haber vermeden cenazesini götürdü" dedi.

Ancak Mahji hastane görevlilerinin eşinin cenazesini alıp götürmesi için baskı yaptığından yola çıktığını söyledi.

Mahji "Hastane görevlilerinden cenazeyi taşımak için araç istedim ama vermediler. Ben yoksul biriyim, araba tutamadım. Onu sırtımda taşımaktan başka çarem yoktu" dedi.

Yürüyüşü sırasında Mahji'ye 12 yaşındaki kızı Chaula da eşlik etti.

Mahji 12 kilometre yürümesinin ardından yolda kendisini görenlerin müdahale etmesi üzerine, sonunda ambulans gönderildi ve eşinin cesedi yakıldı.