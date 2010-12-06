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Yaşam

EŞİNİN BÖBREĞİ İLE HAYATA TUTUNDU ANTALYA (A.A)

06 Aralık 2010 14:50

-EŞİNİN BÖBREĞİ İLE HAYATA TUTUNDU ANTALYA (A.A) - 06.12.2010 - Demokrat Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ahmet Tur, eşinin böbreği ile hayata yeniden tutundu. Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsünde gerçekleştirilen başarılı operasyonla yeniden yaşama dönen Tur, doktorlarına ve kendisine böbrek veren eşine teşekkür etti. Gazipaşa'da haziran ayında böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu belirten Ahmet Tur (54), ev hanımı eşi Kademişe Tur'un (47) kendisine böbreğini bağışlayacağını söylemesi üzerine organ nakline karar verdiğini anlattı.  Kısa bir araştırma yaptıktan organ naklinde Avrupa'nın önde gelen merkezleri arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsünde ameliyat olmayı tercih ettiğini dile getiren Tur, eşinin de büyük fedakarlık örneği gösterdiğini kaydetti. Ahmet Tur'un operasyonunu başarı ile gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Ayhan Dinçkan da organ naklinin önemine değindi.  Organ bağışının artmasını isteyen Doç. Dr. Dinçkan, ''Bağışlanan her organ yeni bir umuttur. Nakil bekleyen binlerce hastamız var. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve bağışların artmasını istiyoruz'' dedi.

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