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Eşinin bıçakladığı kadın balkondan atladı, durumu ağır

25 Ekim 2020 10:21

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşinin bıçakladığı kadın balkondan atladı. Komşuların ihbarıyla hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Emrah D., tartıştığı eşi Tuğba D.’yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın balkona kaçtı.Tuğba D, birinci kattaki balkondan atlayarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadını Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.Polis tarafından gözaltına alınan Emrah D, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

 

 

 

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