Eşinin astroloji haritasına bakarak "beni aldatıyorsun" dediği Özer Hurmacı, boşanma davası açtı

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’nın astroloji haritalarına bakarak kendisini ‘aldatan adam’ olmakla suçladığını iddia etti.



Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Trabzonspor’da oynadığı dönemde 2015 yılında Mihriban Hurmacı’yla evlenen Hurmacı, 1 Eylül’de İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açtı.



Mahkemeye sunulan dilekçedeki iddiaya göre, sürekli astroloji ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde “Sen, beni aldatıyorsun” diye baskı kuruyordu.

Evliliklerinde kusurlu tarafın eşi Mihriban Hurmacı olduğunu dilekçesinde belirten Özer Hurmacı, boşanmalarına karar verilmesini ve 3 çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini istedi.