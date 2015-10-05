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Yaşam

Eşinin 7 yıl önce öldüğü yerde kamyonet çarptı, öldü

75 yaşındaki Hürü Yıldız, Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

05 Ekim 2015 11:41

Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 75 yaşındaki Hürü Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız'ın eşi Abdullah Yıldız'ın da 7 yıl önce aynı yerde otomobil çarpması sonucu öldüğü öğrenildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan Hürü Yıldız'a, Elbistan yönünden gelen B.G. yönetimindeki 46 KS 493 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yıldız olay yerinde yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cesedi, inceleme sonrası otopsi hastane morguna götürülürken, eşi Abdullah Yıldız'ın da 7 yıl önce aynı yolda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü B.G.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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