Eşinin 19 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü Merve toprağa verildi

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Enis Adem Ş. (31) tarafından hastane otoparkında 19 yerinden bıçaklanarak, öldürülen Merve Ş. (25), Terme ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay yerinden kaçarken, polis ekiplerince yakalanan Enis Adem Ş. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çiftin 7 yaşındaki kızı, savcılık talimatıyla Enis Adem Ş.\'nin halasına verildi.

Olay, dün, Kadıköy Mahallesi\'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi\'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ\'da oturan Enis Adem Ş. ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun\'a yerleştiği öne sürülen eşi Merve Ş. arasında, bilinmeyen nedenle otoparkta tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Enis Adem Ş., üzerinde taşıdığı bıçağı 1 çocuk annesi eşine art arda sapladı. Merve Ş., 19 yerinden bıçaklanırken, kanlar içinde yerde kaldı. Merve Ş., sağlık görevlileri otoparktan acil servise götürürken, yaşamını yitirdi. Enis Adem Ş. ise olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalandı.

Eşiyle yaklaşık 1 aydır sorunlar yaşadığı öne sürülen Merve Ş. için Terme ilçesine bağlı Kocaman Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye acılı aile ile yakınları ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul katıldı. Başkan Kul, genç kadının ailesine taziyede bulundu. Merve Ş.\'nin cenazesi, ilçedeki Pazar Cami\'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Enis Adem Ş., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik önlemi alınıp, çelik yelek giydirilerek, adliyeye götürülen Enis Adem Ş., eliyle yüzünü kapatırken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına pişman olduğunu söyledi. Enis Adem Ş.\'nin, savcılık sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Çiftin 7 yaşındaki kızının ise savcılık talimatıyla Enis Adem Ş.\'nin halasına verildiği öğrenildi.

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