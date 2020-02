Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası 51 yaşındaki R.G., eşinin yeğeni olan 14 yaşındaki kız çocuğu M.E.\'yi 4 yıldır taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, Dalaman ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eniştesi R.G. ile aynı apartmanda oturan kız çocuğu M.E., 2014 yılının yaz aylarında eniştesinin tacizine uğradı. R.G.\'nin yaklaşık 20 gün önce yine eşinin yeğenine taciz ettiği iddia edildi. Öğretmenleri, küçük kızın davranışlarından ve R.G.\'nin sık sık okul çevresinde dolaşmasından şüphelendi. Öğretmenlerinin ısrarlı soruları üzerine M.E., halasının eşi olan R.G.\'nin 4 yıldır kendisini ormanlık alana götürerek teaciz ettiğini söyledi. Öğretmenler durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede yakalanan R.G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan R.G.\'nin sevk edildiği adliyede verdiği ifadesinde, \"Erkek arkadaşı vardı. Onunla ilişkiye girmiş\" dediği öğrenildi. Yapılan araştırmada M.E.\'nin erkek arkadaşı olmadığı belirlendi. R.G., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.

BASKI VE TEHDİTLE SUSTURDU

Küçük M.E.\'nin psikologlar eşliğinde verdiği ifadesinde, halasının kocası R.G.\'nin 4 yıl boyunca tacizine uğradığını söyledi. Küçük kız, eniştesinin kimseye söylememesi konusunda baskı ve tehdit ettiğini de anlattı.

M.E., ifadesinin ardından devlet tarafından koruma altına alınarak Sevgi Evleri\'ne yerleştirildi.

