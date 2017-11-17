Eşini yaralayıp, yanındaki erkeği öldüren koca tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde ayrı yaşadığı eşi Döne Umut T.\'yi (21) kafede pompalı tüfekle yaralayıp, yanındaki Şahin Azgın\'ı (40) ise öldüren Hasan T. (25) tutuklandı.

Manavgat İlçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1001 Sokak\'taki kafeye önceki gece gelen Hasan T., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Döne Umut T.\'yi başka bir erkekle aynı masada otururken gördü. Otomobilindeki tüfeği alarak yeniden kafeye gelen Hasan T., önce havaya iki el ateş etti. Eşinin tüfekle ateş ettiğini gören Döne Umut T., yanına gidip engel olmak istedi. Tüfeği ateşlemeye devam eden Hasan T., eşini bacağından vurdu. Araya girmeye çalışan Döne Umut T.\'nin yanında oturan arkadaşı olduğu öne sürülen Şahin Azgın da tüfekten çıkan saçmalarla boynundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Şahin Azgın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Azgın\'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Adana\'ya gönderildi.

Pompalı tüfeği olay yerinde bırakarak otomobiliyle kaçan Hasan T., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa süre sonra Sülek Mahallesi\'nde yakalandı. Hasan T.\'nin olay sırasında yayında bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

Polis merkezindeki sorgularının ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Hasan T., savcılıkta verdiği ifadede eşinin yanında başka birini görünce anlık bir öfkeye kapıldığını ve çok pişman olduğunu iddia etti. Hasan T., \'kasten öldürme\' suçundan tutuklanırken, diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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