Eşini vurdu, başını dizlerine alıp "Ne olur ölme" diye ağladı!

Antalya'da Seçkin Sarıkurtbay , bir süredir ayrı yaşadığı eşi 42 yaşındaki Özlem Sarıkurtbay ’ı sokak ortasında kısa namlulu tüfekle göğsünden vurdu. Yaralı eşinin başını dizlerine alan adam bu kez "Ne olur ölme" diye ağladı. Özlem Sarıkurtbay olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay saat 13.00 sıralarında Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi’ndeki Kızılay Parkı’nda meydana geldi. Bir süredir ayrı yaşayan çiftten Seçkin Sarıkurtbay, kısa süre önce Kocaeli’nde yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde Antalya’ya gelen Sarıkurtbay, eşiyle görüşerek çocuklarını görmek istediğini söyledi.

Silahla gelmiş

Öğle saatlerinde Özlem Sarıkurtbay, 2’si erkek 3 çocuğu ve bir yakınıyla birlikte Kızılay Parkı’na geldi. Seçkin Sarıkurtbay, burada çocukları ve eşiyle bir süre görüştü. Özlem Sarıkurtbay’ın yakını çocukları alıp gittikten sonra çift arasında tartışma başladı. Çantasından özel yapım bir tüfek çıkartan Seçkin Sarıkurtbay eşini göğsünden vurdu. Eşinin kan içinde kaldığını gören Seçkin Sarıkurtbay, başını dizlerine koyarak, "Ne olur ölme, sana bir şey olmasın" diyerek gözyaşı döktü. Seçkin Sarıkurtbay eğilerek eşini alnından öptü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Özlem Sarıkurtbay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Seçkin Sarıkurtbay polis tarafından gözaltına alınırken, özel yapım tüfeğe de el konuldu. Özlem Sarıkurtbay’ın cenazesi, otopsi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.