Eşini ve sevgilisini bıçakladı, müebbet aldı, 9 ayda tahliye oldu!

Eve gizlenen Kadir Ö. eşi ile sevgilisini bıçakladı. Müebbet hapis alan Kadir Ö. indirimlerle 9 ayda tahliye oldu.

İki çocukları olan Meryem (30) ve Kadir Ö. (32) çifti, 2 yıl önce Afyonkarahisar’dan Antalya’ya taşındı. Bir ev kiralayan çift arasında bir süre sonra ekonomik nedenlerle kavga çıktı. Eşine şiddet uygulaması üzerine Kadir Ö.’ye ’evden uzaklaştırma’ cezası verildi. Uzaklaştırma cezası sona eren Kadir Ö., evine dönmek istedi.

İddiaya göre Meryem Ö. kocasını kabul etmedi, çocuklarıyla da görüştürmedi. Eşiyle ayrı yaşayıp bir otelde çalışmaya başlayan Meryem Ö. ile otelde tanıştığı İkram A.(27) arasında duygusal yakınlaşma oldu. Geçen yıl 4 Ağustos akşamı Meryem Ö. sevgilisini evine çağırdı. Eşinden şüphelendiği için gündüz eve gelip bir odaya gizlenen Kadir Ö., eşiyle sevgilisini salonda görünce bıçağı İkram A.’nın sırtına sapladı. Bıçaklı saldırıya yumrukla karşılık veren İkram A., karın ve göğüs bölgesine 3- 4 bıçak darbesi daha aldı. Bu sırada eşi Meryem Ö. ise yardım istemek için çığlık çığlığa evden çıktı. Kısa süre sonra eve dönen Meryem Ö., eşi tarafından 2 yerinden bıçaklandı. Yeniden dışarı kaçan Meryem Ö., karşı sitenin önündeki bir otomobili durdurup saklandı.

Peşinden gelen kocası ise araç sahibine namus meselesi olduğunu söyleyip eşini araçtan indirtti. Kadir Ö., eşini yol ortasında karnından ve göğsünden defalarca bıçakladı.

Nasıl tahliye oldu?

Mahkeme, Kadir Ö.’yü, eşini öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Suç teşebbüs aşamasında kaldığı için cezayı 13 yıla düşüren mahkeme, sanığın eşini ve sevgilisini “uygunsuz vaziyette” bulduğu için bu suçu gerçekleştirdiği gerekçesiyle, haksız tahrik indirimi yapıp cezayı 3 yıl 3 aya indirdi. Sanığın iyi halinden dolayı da indirim yapan mahkeme, cezayı 2 yıl 8 ay 15 güne düşürdü. Eşinin sevgilisi İkram A.’yı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kadir Ö., suç teşebbüs aşamasında kaldığı için cezayı 9 yıla indirdi. Yine haksız tahrik indirimi yapıp cezayı 2 yıl 3 aya düşüren mahkeme, bu cezayı da sanığın iyi halinden 1 yıl 10 ay 15 gün’e indirdi. Bu cezanın da ertelenmesine karar veren mahkeme, Kadir Ö.’nün tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, oy birliğiyle tahliyesine hükmetti.