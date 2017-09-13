Eşini ve misafirini öldürüp, yolcu otobüsüyle kaçarken yakalandı

Tolga YANIK- Mehmet Kayhan YILDIZ/ KONYA,(DHA)- KONYA\'da, Mısırlı 1 çocuk annesi eşi Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul (35) ve evlerinde kalan Faslı kadın misafiri Fatıma Boumendıl\'ı (55) dün gece boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla aranan Amrmohamed İbrahim Mohamed (42), yolcu otobüsüyle kaçarken sabaha karşı Adana yakınlarında yakalandı. Zanlının yanında bulunan 3 yaşındaki oğlu ise koruma altına alındı.

Olay, dün merkez Meram İlçesi Sahibiata Mahallesi Altay Sokakta bulunan bir apartmanın 1\'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın giriş katında bulunan lokantada bulaşıkcı olarak çalışan Fatıma Boumendıl, ikindi namazını kılmak için üst katta misafir olarak kaldığı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul\'ın evine çıktı. Boumendıl\'ın uzun süre lokantaya dönmemesi ve telefonunu açmaması üzerine şüphelenen lokanta çalışanları, durumu polise bildirdi.

BOĞAZLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine dün saat 22.30\'da olay yerine gelen polis, kapıyı açıp içeri girdiğinde Mısırlı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve Faslı Fatıma Boumendıl\'ın boğazları kesilerek öldürülmüş halde buldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, lokanta çalışanlarının ifadelerinden akşam saatlerinde Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul\'ın eşi Amrmohamed İbrahim Mohamed\'in eve geldiğini, bir süre sonra 3 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak binadan çıktığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışmalarını Amrmohamed İbrahim Mohamed üzerine yoğunlaştıran polis, şüphelinin olay yerinden 150 metre uzaklıkta taksiye binerek otogara gittiğini saptadı. Ekipler, otogarda yaptığı güvenlik kameraları çalışmasında şüphelinin çocuğuyla birlikte Gaziantep otobüsüne bilet aldığını tespit etti.

POLİS, YOLCU OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜYLE İRTİBATA GEÇTİ

Polis, Mohamed\'in içinde bulunduğu yolcu otobüsüyli telefonla konuşup durumu anlattı. Ardından otobüsün Adana yakınlarında olduğunu polis, şoföre durumu yolculara fark ettirmek, söyledikleri bir mevkiide durmasını istedi. Şoförün polisin söylediği yerde durması üzerine Mohamed, yanında oğluyla birlikte sabaha karşı gözaltına alındı. Konya\'ya getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen Mohammed, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Mohammed\'in tercüman eşliğinde ifadesi alınacağı öğrenildi. 3 yaşındaki oğlunun da devlet koruması altına alındığı öğrenildi.



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