Eşini ve kızını rüyasında soyundukları için öldürdü

T24 - Ümraniye’de psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Sebahattin Alkan, önce eşi Ruzkat Alkan’ı (48) ardından da misafirliğe gelen iki aylık hamile kızı Sevgi Aslan’ı (22) uykuda elleriyle boğarak öldürdü.



Dudullu’da oturan Sebahattin Alkan (48), dün 03.00 sıralarında uyuyan eşi Ruzkat Alkan’ı, daha sonra evli bir çocuk annesi kızı Sevgi Aslan’ı elleriyle boğdu. Milliyet gazetesinde yer alanhabere göre;



Alkan daha sonra bir üst katında oturan ağabeyinin yanına çıkıp durumu anlattı. Polisin gözaltına aldığı Alkan’ın karısını ve kızını “rüyasında soyunduklarını gördüğü” gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği ifade edildi. Tutuklanan Alkan’ın, bir tarikata bağlı olduğunu söyleyip, “Kötü niyetli kişiler tarafından evim, yatak odam gözetleniyor” dediği öğrenildi.





Babam öldürecek mesajı



Cinayet evine ilk olarak giren komşu Nurullah Sezgin, Sevgi Aslan’ın mesaj atarak dayısından yardım istediğini öğrendiklerini söyledi.



Sezgin, “Dayısına, ‘Babam bizi öldüreceğini söylüyor’ şeklinde mesaj yollamış. Ancak daha önce de böyle tehditlerde bulunduğu ve evde kesici aletler bulunmadığı için aile yakınları rahat davranmış” dedi.







