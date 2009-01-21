Eşini ve kayınvalidesini iple boğarak öldürdü

İstanbul Bahçelievler'de Erol Narinç (28) adlı taksici, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Cemile (18) ile kayınvalidesi Melahat Sucu’yu boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.



İddiaya göre, taksicilik yapan Narinç, geçtiğimiz pazar günü Çobançeşme Mahallesi’ndeki evinde eşini, kayınvalidesiyle konuşacağını belirterek bakkala gönderdi. Narinç, çamaşır ipiyle kayınvalidesini boğarak öldürdü. Bir süre sonra eşi eve döndü. Eşini de yatak odasında eşarpla boğan Narinç, eşinin telefonundan onun sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiye, “Evde yalnızım, seni bekliyorum” diyerek mesaj çekti. Ancak, eve gelen olmadı. Cinayet, olaydan iki gün sonra komşuların ihbarı üzerine ortaya çıkarken, polis, zanlı kocayı gözaltına aldı.

Sorguya alınan zanlı, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini, kayınvalidesinin de buna göz yumduğunu söylediği öne sürüldü.

Bu arada, zanlı kocanın, Ağrı’da kan davası yüzünden iki kişiyi öldürdükten sonra İstanbul’a kaçtığı, “Seyfettin Can” adına düzenlediği sahte kimlikle yaşadığı iddia edildi.

