Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürüp intihar etti!

Ankara'da cinnet getiren bir kişi, eşi ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü. Öfkeli koca, daha sonra intihar etti.

Ankara'da aile içi şiddet bir ailenin yok olmasına neden oldu.



Altındağ ilçesindeki bir apartmanın 12. katında yaşayan Emre Akbulut ile eşi Rukiye Akbulut ve kayınvalidesi Ümmü Erdoğan arasında tartışma yaşandı.



Tartışmanın büyümesi üzerine eline ekmek bıçağı alan Akbulut, eşi ve kayınvalidesini bıçakladı.



Üç yaşındaki çocuğunu evin bir odasına kilitleyen Emre Akbulut, daha sonra balkondan atlayarak intihar etti.



Olayda Emre Akbulut ile Rukiye Akbulut ve Ümmü Erdoğan yaşamını yitirdi.



Polis ekipleri, olayın yaşandığı apartman dairesinde incelemelerde bulundu.



Emlakçılık yaptığı öğrenilen Emre Akbulut ve ailesinin, olayın yaşandığı apartman dairesine bir hafta önce taşındığı öğrenildi.