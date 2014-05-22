Eşini ve ikiz kızlarını öldürdü, son kurşunu kendisine sıktı

İstanbul Esenler'de, cinnet geçiren üvey baba imam nikahlı eşini ve ikiz kızlarını öldürdükten sonra son kurşunu kendisine sıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında, Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi, 1102. Sokak'ta bulunan Alkan Apartmanı'nın giriş katında meydana geldi.

İddiaya göre, cinnet geçiren 50 yaşlarındaki Erol Ayaz, imam nikahlı eşi Melek Çapan (45) ile 17 yaşındaki lise ikinci sınıfta okuyan ikiz üvey kızları Eda Çapan ve Seda Çapan'a tabancasıyla kurşun yağdırdı.

Anne Melek Çapan ile ikiz kızlardan biri olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer ikiz ise Esenler'deki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.