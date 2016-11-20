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Yaşam

Eşini ve iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü sonra da intihar etti

44 yaşındaki Ali Keklik eşine şiddet uyguladığı için daha önce evden uzaklaştırma cezası aldığı belirlendi

20 Kasım 2016 18:35

Adana'da bir kişi eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra intihar etti. 

DHA'nın haberine göre, olay, Merkez Sarıçam İlçesi’ne bağlı Yeşiltepe Mahallesi 2 bin 814 Sokak 7 numaralı evde meydana geldi. 2 günden bu yana Keklik Ailesi’nden haber alamayan komşuları merak edip eve gitti.

Pencereden baktıklarında Ali Keklik’in cesedini gören komşuları polise haber verdi.

Gelen polisler, çilingire kapıyı açtırıp girdiklerinde kan gölüne dönen odalarda boğazları kesilerek öldürülen Sibel Keklik ile çocukları Özgür ve Okan’ın cesetleriyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Ali Keklik’in yaklaşık 2 gün önce eşini ve 3 çocuğundan 2’sini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

 

Evden uzaklaştırılmıştı

 

Hurdacılık yapan Ali Keklik’in, eşi Sibel’in, şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı’nın kararı ile geçen temmuz ayında evden uzaklaştırma aldığı, bu cezanın 26 Eylül’de sona erdiği ortaya çıktı.

Ali Keklik’in eve döndükten sonra ailesine şiddet uygulamaya devam ettiği ve polis ekiplerinin aralıklı olarak evde çıkan tartışmalara müdahale ettiği belirtildi.

 

Büyük kızları okuldaydı

 

Ailenin büyük kızı 17 yaşındaki Ebru Keklik’e ulaşamayan polis, onun da öldürülmüş olma olasılığına karşı evin bahçesinde kazı yaparak arama yaptı.

Ancak, daha sonra genç kızın öğrenim gördüğü Ceyhan İlçesi’ne bağlı bir yatılı okulda bulunduğu belirlendi. Evdeki 4 ceset Adana Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

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Adanaintihareşini ve çocuklarını öldürdüAli Keklik

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