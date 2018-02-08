EŞİNİ VE BALDIZINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTIĞI İDDİA EDİLEN MÜZİSYEN HAKİM KARŞISINDA...

SANIK: İDDİANAME GELMEDİ, SAVUNMAMI HAZIRLAYAMADIM...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Kağıthane\'de, 14 Eylül 2017\'de eşi Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir\'i vurduktan sonra intihara kalkıştığı iddiasıyla hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen müzisyen Emre Güvener, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden video kayıt sistemiyle katılan sanık Güvener, iddianame kendisine gelmediği için savunmasını hazırlayamadığını söyledi. Sanık Güvener\'in konuşma güçlüğü çektiği gözlendi. Duruşma, Güvener\'in savunmasını yapması için ertelendi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki ilk duruşmaya, halen Metris R Kapalı Cezaevinde tutuklu sanık Emre Güvener, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öte yandan ölenlerin yakınlarından duruşmaya katılan olmadı.

\"SAVUNMASINI HAZIRLAMAK İÇİN SÜRE TALEP ETTİ\"

Sanık Emre Güvener savunmasını soran hakime, \"Bana iddianame gelmedi. Bu yüzden savunmamı hazırlayamadım. Savunmamı hazırlamak için süre isterim\" dedi. Sanığın konuşmada güçlük çektiği gözlendi. Mahkeme Başkanı, \"Eşin ve baldızını öldürdüğün ve ruhsatsız silah bulundurduğun iddia ediliyor\" dedi. Ancak sanık herhangi bir savunma yapmadı.

SANIK AVUKATI: \"ÇOK CİDDİ ÖLÜM RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA\"

Sanığın avukatı Meral Karali, \"Müvekkilimin kafasına takılan plaka nedeniyle enfeksiyon kaptığını ve yeniden gözden geçirilmesinin gerektiğini öğrendim. Cezaevi koşulları nedeniyle enfeksiyon kapmıştır. Dosyada her ne kadar R tipi cezaevinde bulunmasının sakıncalı olmadığına dair devlet hastanesi ve Adli Tıp Kurumundan rapor bulunmaktaysa da bu hususun yeniden değerlendirilerek müvekkilim hakkında rapor aldırılmasını talep ediyorum. Çok ciddi ölüm riski ile karşı karşıyadır. Mevcut sağlık durumu dikkate alınarak rehabilitasyon şeklinde cezaevine aldırılmasının sorulmasını talep ediyorum. Aksi halde tutukluluğunu tamamlayamayacak, yargılanamayacak. Oysaki öncelikli olan yaşam hakkıdır\" diyerek eksik delillerin toplanmasını da talep etti.

SAVUNMASINI YAPMASI İÇİN GELECEK CELSEYE KADAR SÜRE VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatının yeniden rapor aldırılmasına ilişkin talebinin bu husus infazla ilgili olması nedeniyle reddetti. Sanığa savunmasını hazırlaması için gelecek celseye kadar süre veren heyet, mağdurlar Melahat Demir ve Murat Demir ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin de duruşmaya davet edilmelerine karar verdi.

TEDAVİSİNE CEZAEVİNDE DEVAM EDİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINA DAİR KURUL RAPORU YOK

Heyet ara kararında, \"Kasten öldürme\", \"Eşini kasten öldürme\" suçlarından hakkında dava açılan sanık için tanık ifadeleri ve ölü muayene raporuna göre sanığın eşi ve eşinin kardeşini öldürdükten sonra kendisinin de intihara teşebbüs ettiği ve halen tedavi gördüğü ancak cezaevinde kalmasının ve tedavisine buradan devam edilmesinin mümkün olmadığına dair uzman kurul raporu alınmadığını belirtti. Bu nedenle atılı suçun cezası ve delillerin henüz tam olarak toplanmamış bulunmasını dikkate alan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Görüntü (ARŞİV)

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