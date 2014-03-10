Eşini ve 7 aylık kızını öldüren baba: Üzgün değilim

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde eşi Birgül Ergen’i pompalı tüfekle, 7 aylık kızı Elif Beyza’yı ayaklarıyla ezerek öldüren Bayram Ergen, adliyeye sevk edildi. Cinayetleri, kayınvalide ve kayınpederinin kendisine hakaret ettiği için işlediğini söyleyen Bayram Ergen, "Kızınız öldü, üzgün müsünüz?" sorusuna, "Değilim" diye yanıt verdi.

Ergün Tos'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Fethiye’de sezonluk turizm işçisi olarak çalışan ve kış sezonunu evinde geçiren 42 yaşındaki Bayram Ergen, dün saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle Çatalararık Mahallesi’ndeki evinde eşi 35 yaşındaki Birgül Ergen ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram Ergen, pompalı tüfekle tek el ateş ettiği eşini göğsünden vurarak öldürdü. Bayram Ergen daha sonra 12 yıl sonra sahip olduğu tek çocuğu henüz 7 aylık Elif Beyza’yı ayakları ile ezdikten sonra evden ayrıldı. Ağır yaralanan Elif Beyza, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi’ne getirildi. Buradaki müdahaleye rağmen Elif Beyza kurtarılmadı.

Adliyeye sevk edildi

Polis merkezine giderek teslim olan Bayram Ergen, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyet müdürlüğü çıkışı sırasında gazetecilerin "Cinayetleri neden işlediniz?" sorusu üzerine Bayram Ergen, "Kayınvalidem ve kayınpederimden hakaret işittim. Olaylar bu yüzden yaşandı" dedi. Basın mensuplarının, "Çocuğunuz da hastane yaşamını yitirdi, üzgün müsünüz" demesi üzerine Ergen, "Değilim" diye yanıt verdi.