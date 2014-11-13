Eşini 'tesadüfen' 25 yerinden bıçaklayarak öldürmüş!

Kendisini aldattığından şüphelendiği eşini Ağustos 2013 te İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde otobüs durağında 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Osman Bal'ın yargılandığı davada savcı hazırladığı mütalaasını açıkladı. Mütalaada "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Bal, "Olay tamamen tesadüf olmuştur" diyerek kendini savundu.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Bal katıldı.

Duruşmada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve sanık Osman Bal'ın 15 yaşındaki kızı Ö. B. tanık sıfatıyla ifade vermek için salonda hazır bulundu. Tanık Ö. B., olayın yaşandığı tarihte olay yerinde olmadığını, olayın nasıl olduğunu bilmediğini söyledi.

Mahkeme başkanının "Babandan şikayetçi misin?" sorusuna Ö. B. "Evet babamdan şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" dedi. Söz alan sanık Osman Bal, "Kızım, eşimin ailesinin yanında kalıyor. Eşimin akrabaları kendisini yönlendirmiştir. Kızım annesiyle olan sorunlarımızı biliyordu" dedi.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanık Osman Bal'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde talep etti. Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verdi. Duruşma 17 Aralık 2014 tarihine ertelendi.