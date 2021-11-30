Eşini tekerlekli sandalyeye mahkûm eden Samet Mutlu, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu’ya silahlı saldırı düzenleyen Samet Mutlu, yargılandığı davada, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla tehdit' suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sabiha Mutlu "Çok mutluyum. Hep şiddet gösterdi ama hiçbir zaman ceza almadı. İlk defa ceza aldı. Benim bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı” dedi.

İstanbul Şişli’de, boşanma aşamasında olduğu eşi Sabiha Mutlu’ya ateş eden tutuklu sanık Samet Mutlu’nun, iki ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, müşteki Sabiha Mutlu, tutuklu sanık Samet Mutlu ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Sabiha Mutlu’nun ailesi ile Samet Mutlu’nun annesi de katıldı.

Duruşmada sanığı görünce ağlayan müşteki Sabiha Mutlu, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasına katıldıklarını söyleyen Sabiha Mutlu’nun avukatı, “Sanığın, mağdura karşı işlediği eylem planlanmış bir eylemdir. Tanık beyanlarındaki çelişkili ifadeler tamamen indirimden yararlanma amaçlıdır. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık, adli kontrol şartıyla tahliye talep etti

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Samet Mutlu ise, “Planlayarak yapılmış sözüne inanmıyorum. Evde sakat otururken evrene mesaj mı yolladım ben, 'Sabiha gelsin' diye. Böyle bir şey planlanamaz. Her yerde kamera vardı. Adli kontrol şartıyla tahliye talep ediyorum” diye konuştu.

Mütalaaya katılmadıklarını söyleyen sanık avukatı, “Eylem planlanmış değildir. Olay tamamen spontane gelişmiştir. Sanık, eylemini öldürme kastıyla gerçekleştirmemiştir. Zira daha önce katılan, sanığın kendisine şiddet uyguladığı ancak öldürmek istemediğine dair beyanda bulunulmuş. Son olayda öldüremediği şeklinde beyanda bulunulmuştur. Katılan ile sanık arasındaki mesafe birkaç metredir. Öldürme kastı olsaydı, başarılı olma ihtimali çok yüksektir” görüşünü savundu.

İyi hal indirimi uygulandı

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık, “Davanın seyrini değiştirir mi bilmem ama ATK raporunda 4 mermi attığım yazıyor. Toplam mermi sayısı üç. Aynı merminin, mağdurun vücuduna giriş çıkış yaptığını düşünüyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Samet Mutlu’yu 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan takdiri indirim uygulayarak 17 yıl; 'silahla tehdit' suçundan ise yine takdiri indirimle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sabiha Mutlu'nun annesi fenalaştı

Sabiha Mutlu’nun annesi, duruşmada fenalaşması nedeniyle duruşma salonundan çıkarıldı.

Kararın açıklanmasının ardından sanık Samet Mutlu’nun annesi ise, "Güzel oğlum, ben sensiz yapamam. Sağ ol Sabiha" diyerek tepki gösterdi.

"Hep şiddet gösterdi ama hiçbir zaman ceza almadı"

Karar nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Sabiha Mutlu, “Beni, evlendiğim dönemden yaklaşık 10 senedir, ömrü billah her zaman dövdü. Hep şiddet gösterdi ama hiçbir zaman ceza almadı. İlk defa ceza aldı. Benim bacaklarıma mal oldu ama o ceza aldı. Duydunuz mu? O ceza aldı. 17 sene aldı. Çok mutluyum. Hakimlerden, savcıdan, devletten, milletten, hepinizden, herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İlk defa adalet bugün yerini buldu, benim için tecelli etti. Çok teşekkür ederim, çok şükür. O ilk defa ceza aldı. O nezarette bile bir gün yatmadı ki, hiç yatmadı. O ilk defa ceza aldı. Çok şükür çok teşekkür ederim. 6 ayın her günü, şu an yine ameliyatlıyım. Ayaklarım sargı içinde” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Şişli’de yaşayan Samet Mutlu (28) ile Sabiha Mutlu (27) 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce, şiddet gördüğü gerekçesiyle Samet Mutlu'ya boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vererek, babasıyla haftada bir gün görüşmesini kararlaştırdı. 23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, kızını annesine teslim etmedi. Sabiha Mutlu’ya önce tokat atan Samet Mutlu, sonrasında ateş etti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığıldı. Ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu’yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaraladı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu’nun ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘silahla tehdit’ suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. (İHA)