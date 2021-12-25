Eşini tandırda yakan kadın kendini böyle savundu: Geceleri sürekli sevgilisinin ismini sayıklıyordu, uyuyamıyordum

Isparta'da boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı av tüfeğiyle vurarak öldürüp, cesedini tandırda yakan Emel Gür, Yılmaz'ın geceleri sevgilisinin adını sayıkladığı belirterek, cinayeti kendi işlemediğini söyledi. Gür, Ramazan Yılmaz'ın tüfeği alıp şakağına dayadığını ve silahın patladığını savundu.

23 Ekim 2021 tarihinde 3 çocuk annesi Emel Gür ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz arasında tartışma çıktı. Yılmaz'ın eve alkollü gelmesi üzerine başlayan tartışmada Gür, Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, ardından da cesedini tandırda yaktı.

Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi ile dava açılan Emel Gür, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

"Sürekli sevgilisinin ismini sayıkladığı için uyuyamıyordum"

Ramazan Yılmaz'ın sürekli alkol aldığını, aynı köyden R.E.'nin eşi E.E. ile gizlice aşk yaşadıklarını, geceleri sürekli E.'nin ismini sayıkladığını ileri süren Emel Gür, savunmasını şöyle sürdürdü: "Ramazan günlerdir sevgilisinin adını sayıkladığı için uyuyamıyordum. Olay gecesi yine sayıklayınca ben yattığım yerden kalkınca o da kalkarak av tüfeğini alarak yan odaya geldi.



Silahın namlusunu kendi şakağına dayayarak, 'Ben intihar edeceğim. Herkes seni suçlayacak, sürüneceksin' diyerek, benim sağ el işaret parmağımı tetiğin üzerine koydu. Kendi parmağı ile baskı yapması sonucu silah patladı. Ramazan vurulunca yere düştü. Bu olayı kızım ve oğlum Ö.Y. gördü. Ben öldürmedim."

Olaydan sonra şok geçirdiğini, bir an ne yapacağına karar veremediğini aktaran Emel Gür, "Eski eşimin 'Bir gün buralardan çekip gideceğim' sözleri aklıma geldi ve kayıp süsü vermek aklıma geldi. Bu panikle cesedi yok etmek istedim. Kollarından tutarak bahçeye sürükledim. Burada başkaları görür diye evin dışında bulunan oda şeklindeki tandır fırınına kadar sürükledim. Evde kan bulaşan yerleri temizleyip kanlı ne varsa hepsini topladım, tandıra attım. Daha sonra kağıtlarla tandırı ateşleyerek cesetle birlikte eşyaları da attım. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Suçsuzum" diye konuştu.

Hazırlık soruşturması sırasında savcıya verdiği ve iddianamede de yer alan ifadesinde Emel Gür, tandırda yanan cesedin kokusunun anlaşılmaması için ateşe plastik malzemeler attığı yönündeki beyanını, mahkemede de kabul etti.

Mahkeme heyeti, o gece evde bulunan ve sanık annenin beyanına göre olayı gördüğünü iddia ettiği 6 yaşındaki kızları Ö.Y.'nin dinlenmesi için duruşmayı 18 Mart 2022 tarihine erteledi.