Eşini sigorta parası almak için öldürdüğü iddia ediliyor; "Ben gitmek istemiyorum, Hakan ısrar ediyor" demiş!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşi Hakan Aysal’ın 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için fotoğraf çekilirken kayalıklardan itip öldürdüğü iddia edilen 7 aylık hamile Semra Aysal’ın ağabeyi Naim Yolcu, kardeşinin hem tatile hem de yasak olan düştüğü bölgeye gitmek istemediğini, eşinin ikna ederek, götürdüğünü söyledi.

İstanbul Pendik’ten tatil için eşi Hakan Aysal ile birlikte 18 Haziran 2018 tarihinde Muğla’nın Fethiye ilçesine giden 7 aylık hamile Semra Aysal, iddiaya göre fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşüp öldü.



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hakan Aysal’ın olay yaşanmadan bir süre önce eşi Semra Aysal’a 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve üzerine de 119 bin liralık kredi çektiği belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Uysal, Muğla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kasten adam öldürme" suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Hamile olduğu için gitmek istemedi"

Kayalıklardan düşerek ölen Semra Aysal’ın Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan ağabeyi Naim Yolcu, kardeşi Semra Aysal’ın eşinin ısrarlarına dayanamayarak tatile gittiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Tatile gitmeden önce kardeşim doğumunun son aylarına yaklaşmıştı, 7 aylık hamileydi. Hamile olduğu için tatile gitmek istemiyordu, eşinin ısrarları doğrultusunda gittiler. Annem de müsaade etmiyordu, ‘Kızım bu halde tatile gidemezsin, bu kadar uzun yolu çekemezsin’ diyordu.



Buna istinaden kız kardeşim beni aradı ‘Ben gitmek istemiyorum, Hakan çok ısrar ediyor, annem de üzülsün istemiyorum, annemle konuş’ dedi. Ben de aile büyüğü olarak annemi aradım annem razı gelmemesine rağmen yine de gittiler."

"O bölgeye sağlıklı insanların inmesi bile yasak"

Kız kardeşi Semra Aysal’ın yükseklik korkusu olmasına rağmen, kayalıkların bulunduğu alanda eşinin ısrarıyla yasaklı bölgeye kadar gittiklerini öne süren Naim Yolcu, "Kredilerden, hayat sigortalarından şüphelendik. Zaten orada bir yasak bölgeye inişleri var. O yasak bölgeye sağlıklı insanların dahi inmesi yasakken, 7 aylık hamile bir insanın oraya inmesi, oraya götürülmesi manidar.



Orada da ikna etmiş, kız kardeşimin zaten yükseklik korkusu var, eşi ikna etmiş. Zaten kendisine kardeşimin yükseklik korkusu var diye sorduğumuzda ‘Bana inandı, ben onun elini tuttum yavaş yavaş indirdim’ diye kendisi bize anlatmıştı. Yazın başlangıcıydı hava çok sıcak, kuru bir toprağın üzerinde 7 aylık hamile bir kadının da 3 saat orada bekletilmesini anlamış değiliz.



Zaten ilk beyanında da bana fotoğraf çekilirken kayadan düştü dedi, daha sonraki gelişmelerde bize karşı da söylemini değiştirdi. ‘Çantadan telefonu alayım diye arkamı döndüm, bir anda sesini duyduk, hiç düştüğünü görmedim’ dedi. Bunları konuştukça şüphelerimiz çok daha arttı" diye konuştu.

Kız kardeşinin ölümünde sorumlu olan kişilerin cezalandırılmasını isteyen Naim Yolcu, adalete güvendiğini de sözlerine ekledi.

TIKLAYIN | Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşerek ölmüştü; eşi olaydan önce 400 bin liralık ferdi kaza sigortası yaptırmış!