Balıkesir'de erkek şiddeti: Eşini satırla saldırıp ağır yaraladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İsmail T. (61), satırla saldırdığı eşi Nurhan T.’yi ağır yaraladı. Olay sonrası polisi arayan İsmail T., gelen ekiplere teslim oldu. Nurhan T.'nin durumu ciddiyetini koruyor.



Olay, Altınkum Mahallesi 2011 Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İsmail T. ve eşi Nurhan T. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İsmail T., tartışma sırasında satırla eşine saldırdı. Nurhan T., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı satır darbeleriyle ağır yaralandı. İsmail T., olay sonrası polisi arayarak, eşini yaraladığını söyledi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nurhan T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurhan T.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. İsmail T. ise sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)