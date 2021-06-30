Eşini pompalı tüfekle vuran Sami K. tahliye edildi

Kocaeli'de eşi Gülbeyaz K.'yı, pompalı tüfekle vurarak yaralayan Sami K., tahliye edildi.

Olay, 24 Aralık 2018 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan spor salonunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sami K., eşi Gülbeyaz K.’yi sokak ortasında pompalı tüfekle kovalamaya başladıktan sonra bir spor salonu bahçesinde ayağından yaraladı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sami K. hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' gerekçesiyle açılan davaya devam edildi. Duruşmaya sanık Sami K., SEGBİS aracılığı ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Son savunma yapan Sami K., "Benim bakmakla yükümlü olduğum bir oğlum ve bir felçli annem vardır. Onların bana ihtiyacı vardır. Bir anlık sinirle yaptığım bir şeydi. Bir daha böyle bir şey yapmam mümkün değildir, pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, tutulu sanık Sami K.'nin tutuklu kaldığı süre ve toplanan deliller göz önünde tutularak tahliyesine karar verdi. (İHA)