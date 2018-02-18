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Eşini pompalı tüfekle öldürdü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde İsmail Temiz(67), eşi Hürü Temiz'i (65) pompalı tüfekle öldürdü

18 Şubat 2018 16:44

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde İsmail Temiz(67), eşi Hürü Temiz\'i (65) pompalı tüfekle öldürdü.
Olay, ilçeye bağlı Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi\'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Temiz, eşi Hürü Temiz\'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Temiz, engelli olduğu öğrenilen 2 çocuğunun annesi eşini evdeki pompalı tüfekle öldürdü. Kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, katil zanlısı İsmail Temiz, kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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