Eşini öldürürken polisi arayarak onay istedi

Diyarbakır'ın Karapınar İlçesinde 25 Ocak'ta doğum yapan eşi Mübarek Turan (33)'ı uyurken şakaklarına elektrik vererek öldüren, olay sonrası da cinayeti cinlerin emriyle yaptığını iddia eden Veysi Turan'ın (29)cinayet sırasında 155 polis hattını aradığı ortaya çıktı.

Kent merkezindeki bir lokantada garsonluk yapan Veysi Turan, 9 aylık hamile eşi Mübarek Turanı 24 Ocak’ta doğum sancıları artınca hastaneye götürdü. 4 yaşında bir kızı da bulunan Mübarek Turan ikinci kızını sağlıklı olarak dünyaya getirdi. Ertesi gün Turan eşini ve bebeğini evlerine götürdü. Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre Veysi Turan gece eşi ve çocuklarının uyumasını bekledi. Bir süre sonra evde bulunan üçlü elektrik prizinin kablosunu kesti. Ardından, kablonun fişini prize takarken, kestiği uçlarını ise uyuyan eşinin şakaklarına tuttu. Mübarek Turan akıma kapılıp can çekişmeye başladı. Bu sırada ise Veysi Turan ‘155 Polis İmdat’ hattını aradı. Cinayet sırasında polisi arayan eş katili Veysi Turan ile polis memuru arasında geçentelefon görüşmelerinin kayıtları şöyle:

155’le tuhaf bir diyalog

155 Operatör: 155 buyrun

V. Turan: Birini öldürdüm

155 Operatör: Birini mi öldürdün?

V. Turan: Evet adresi veriyorum.

155 Operatör: Kimi öldürdün

V. Turan: Ben eşimi şu an öldürüyorum.

155 Operatör: Öldürdün mü öldürüyor musun?

V. Turan: Vallahi daha ölmemiş ama katli bana helalse öldürüyorum.

155 Operatör: Adres neresi?

V. Turan: Kanal üstü mahallesi

155 Operatör: Hangi sokak

V. Turan: 133 sokak No: 40

155 Operatör: Kaç numara

V. Turan: Alt birinci kat

155 Operatör: Problem ne eşinle

V. Turan: Oooo gelecek misin?

155 Operatör: Geleceğim

V. Turan: O zaman gelin de konuşalım

155 Operatör: Gelince mi konuşalım

V. Turan: Ben karımı öldürdüm diyorum sen ne problemi diyorsun

155 Operatör: Şimdi birini öldüreceğim diyorsun şu anda öldürdüm diyorsun

V. Turan: Şu an ağzını kapatmışım can çekişiyor.

155 Operatör: Tamam bekle ekip gönderiyorum. Tamam mı?

V. Turan: Tamam

155 Operatör: Ambulans göndereyim mi?

V. Turan: Gönder

‘Polis konuşurken cinayetten vazgeçirebilirdi’

Eşi Mübarek Turan’ı öldürdüğü dakikalarda polisi arayan Turan ile görüşen polis memurunun cinayeti önlemek için hiçbir girişimde bulunmaması ise maktulün ailesinin ve avukatlarının tepkisine neden oldu. Bu tür durumlar için ikna kabiliyeti yüksek eğitimli polislerin kritik görevlerde çalışması gerektiğini belirten ailenin avukatı Elif İpek Türenç, ‘Dakikalarca süren konuşmada polis memurunun katil kocayı cinayeti işlememesi için ikna etmek için hiçbir girişimde bulunmadığı ortada. Eğer ikna kabiliyeti yüksek eğitimli bir polis telefonda katil koca ile görüşseydi belki de Mübarek şu anda hayattaydı’ dedi.