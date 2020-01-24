Eşini öldürüp, yüzünü soyan katile müebbet hapis

Bahçelievler'de 2 Nisan 2019 tarihinde imam nikahlı eşi Najiha Arabzaı'yı (24) öldürüp yüz derisini soyduğu, parmaklarını ve kulaklarını kestiği iddiasıyla yargılanan Afganistan uyruklu sanık Zıvar Gol Ravan'a (28), “Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tercümanı aracılığıyla savunma yapan Ravan, üzerine atılı suçlamayı kabul ederek, imam nikahı ile birlikte olduğu Najiha Arabzaı'nın sosyal medyada başkaları ile konuştuğunu görünce cinayeti işlediğini söyledi.

Najiha'ya çok sinirlendiğini ve balkona çıkarak ağladığını ifade eden Ravan, “Kendimi kaybettim. Boğazına bir yumruk attım, yatağın üstüne düştü. Başındaki eşarbı boynuna düşmüştü, eşarpla boynunu on saniye kadar sıktım. Hiçbir hareket yoktu. Ben bayıldığını zanettim, boynunu eşarp ile sıkıp ara ara bakıyordum.

"Parçaları tuvalete atıp, sifonu çektim"

Daha sonra sabah olunca evden çıktım, valiz aldım ve eve gelip Najiha'yı bavula koydum. Bir taksiye binerek taksicinin bulduğu apart daireye yerleştim. Najiha'yı bavuldan çıkarıp yatağın üstüne yatırdım. Bir bıçak alıp geri geldim, önce parmaklarını kestim. Çok sinirli ve yorgundum. Amacım Karabük'te bir yere onu gömmekti.



Cesetten kurtulmak ve kimliği ortaya çıkmasın diye kulaklarını, burnunu kestim, yüzünün derisini bıçağımla yüzdüm. Parçaları tuvalete atıp, sifona çektim. Ardından kendisini yatağın baza kısmına yerleştirip evden ayrıldım. Daha sonra Karabük'e gittim, orada kaldıktan sonra İstanbul'a döndüm. Polis beni yakaladı." dedi.

İlk duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zıvar Gol Ravan'a “Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, verilen cezanın haddi, vehameti ve olayın oluş şeklinden dolayı cezada indirim uygulamadı. (DHA)