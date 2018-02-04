T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşini öldürüp gazetecilere konuşan katil zanlısı, 40 gün sonra yakalandı

Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde geçen yıl aralık ayında, eşi Rojbin İlhan'ı öldürdükten saatler sonra cinayeti işlediği evinin önüne gelip, gazetecilere konuşan, polisi görünce de kaçan Şeyhmus İlhan, 40

04 Şubat 2018 18:50

Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Yenişehir ilçesinde geçen yıl aralık ayında, eşi Rojbin İlhan\'ı öldürdükten saatler sonra cinayeti işlediği evinin önüne gelip, gazetecilere konuşan, polisi görünce de kaçan Şeyhmus İlhan, 40 gün sonra yakalandı.
Olay, geçen 25 Aralık günü saat 01.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi 294 Nolu Sokak\'ta meydana geldi. Çok sayıda hırsızlık ve kapkaç suçundan kaydı bulunan, bir süre önce de cezaevinden çıkan Şeyhmus İlhan (29), kendisini aldattığı yönünde söylentiler duyduğu eşi Rojbin İlhan (21) ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyhmus İlhan, tüfekle Rojbin İlhan\'ı başına ateş ederk öldürdü. Şeyhmus İlhan, cinayetin ardından kardeşi E.İ.\'yi arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, kaçtı. Polis ekipleri Şeyhmus İlhan\'ı yakalamak için çalışma başlattı.
CİNAYETTEN SAATLER SONRA GAZETECİLERE KONUŞTU
Polisin her yerde aradığı Şeyhmus İlhan, sabah saatlerinde evinin önüne geldi. Buradaki gazetecilere konuşan katil zanlısı İlhan, \"Eşimi seviyordum ve amacım öldürmek değildi. Allah şahidim. Söylentilere pek kulak vermedim. Çarşıya gittik, misafirliğe, ablamlara pasta ve bir şeyler aldık. Ona şaka yaptım, ama bana diyordu \'Sen çok pişman olacaksın\'. O an kin, öfkem ve sinirlerimle, yatıyordu, tam hatırlamıyorum. Kaç el ateş ettim bilmiyorum, hatırlamıyorum sıkıntıdan. Rahmetlinin olayı ile ilgili olarak kimsenin suçu yok. Dünden beridir mezarlığa gittim. Buradan fazla da uzaklaşmadım. Veren de bu canı Allah\" dedi. Bu sırada polislerin geldiğini fark eden Şeyhmus İlhan kaçtı.
Olaydan 40 gün sonra polis ekipleri, İlhan\'ı evinin bulunduğu mahallenin yakınında bulunan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel bahçelerinde saklanırken yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından Şeyhmus İlhan, çelik yelek giydirilerek Diyarbakır Adliyesi\'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞAhmetDHA DİYARBAKIRYenişehirOlayAralıkDicle MahallesiNolu SokakRojbinTartışmanınPolisCİNAYETTEN SAATLER SONRA GAZETECİLERE KONUŞTU PolisinBuradakiAllahSöylentilereOnaKaçRahmetlininDünden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24