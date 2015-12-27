Eşini öldürüp, cesedini sandık içinde ormanlık alana atmış

Tokat’ta 4 aydır kayıp olarak aranan 1 çocuk annesi 30 yaşındaki Yasemin Doğan’ın, eşi 39 yaşındaki Faruk Doğan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Faruk Doğan’ın verdiği bilgiler doğrultusunda, eşinin kemikleri ormanlık alanda ormanlık alanda sandık içerisinde bulundu.

Mustafa Turapoğlu’nun DHA’da yer alan haberine göre, Tokat’ta Karşıyaka Mahallesi’nde oturan evli ve bir çok annesi Yasemin Doğan, geçen Ağustos ayında kaybolunca eşi Faruk Doğan ve yakınları polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine çalışma başlattı. Ancak yapılan çalışmalar kapsamında genç kadının izine rastlanmadı.

Araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Yasemin Doğan’ın, serbest geçici işlerde çalışan eşi Faruk Doğan’ı teknik takibe aldı. Takip sonucunda gözaltına alınarak sorgulanan Faruk Doğan, eşini öldürdüğü itiraf etti. Eşini av tüfeğiyle evde öldürdüğünü, daha sonra ise merkeze bağlı Kızılöz Köyü, Erenler Mezrası ormanlık alanda cesedi sandık içerisine koyarak attığını söyledi. Cinayetin ailevi bir mesele yüzünden işlendiği belirtilirken, detayı hakkında bilgi verilmedi.



Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Bürosu ekipleri dün gece, Faruk Doğan’ın söylediği ormanlık alana giderek Cumhuriyet Savcısı gözetiminde aramayaptı. Yapılan aramada sandık içerisinde Yasemin Doğan’a ait olduğu öne sürülen kemik parçaları bulundu. Gece karanlığı dolayısıyla arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlayan ekipler yaklaşık 2 kilometrelik alanda genç kadına ait parçalar buldu. Bölgededeki yabani hayvanlardan ötürü genç kadının cesedinin parçalara ayrılarak geniş bir alana yayıldığı iddia edildi.



Dün gece sağlık kontrolü için Tokat Devlet Hastanesi’ne getirilen Faruk Doğan, "Eşinizi niçin öldürdünüz" sorusuna cevap vermedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.