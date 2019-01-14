Eşini öldürüp, cesedini karton kutuya koyan kadın adliyeye çelik yelekle getirildi

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö. (51) ile birlikte eşi Recep Ürkek\'i (56) öldürüp, cesedini de karton kutu içinde kapı önüne bırakıp kaçan ve olaydan 4 saat sonra bir akrabasının evinde yakalanan H.Ü. (53), yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevkl edildi. Olayda yaralanan sevgilisi halen hastanede tedavi altında olan kadına, adliyeye getirilişi sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü.

Olay, Cumartesi akşamı Peyas Mahallesi\'ndeki apartmanın 4\'üncü katındaki dairede meydana geldi. H.Ü., iddiaya göre eşi Recep Ürkek\'in kahvehaneye gittiği sırada gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö.\'yü eve çağırdı. Ancak bir süre sonra cep telefonunun şarjı biten Recep Ürkek eve döndü. Oturma odasında sigara görmesi üzerine de eşine evde kimin olduğunu sordu. H.Ü. çelişkili cevaplar verince Recep Ürkek, evde arama yapmaya başladı. Bu sırada bir odada saklanan V.Ö.\'yü gördü. Recep Ürkek ile V.Ö. arasında başlayan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. V.Ö., H.Ü. ile birlikte Recep Ürkek\'i boğazı ve akciğerine sapladığı bıçak darbeleriyle öldürdü. Bu sırada kendisi de yaralandı. İkili, Recep Ürkek\'in cansız bedenini bir karton kutuya koyup, kapının önüne çıkardı. V.Ö.\'nün yaralı olması nedeniyle cesedi taşıyamayan ikili, karton kutuyu kapının önünde bırakıp kaçtı. Apartman sakinlerinden birinin karton kutudan kan aktığını fark etmesiyle olay polise bildirildi. Apartmana gelen polis ekipleri, karton kutuyu açtıklarında Recep Ürkek\'in cesediyle karşılaştı.

ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Şüphelilerin bulunması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'nce özel ekip kuruldu. Apartman çevresi ve kaçış güzergahlarındaki yüzlerce güvenlik kamerası ile MOBESE görüntüsünü inceleyen özel ekip, olaydan 4 saat sonra Recep Ürkek\'in eşi H.Ü.\'yü bir akrabasının evinde yakaladı. Yaralı V.Ö. ise gittiği bir hastanede gasbedildiğini söyledi. Çelişkili ifadeleri üzerine hastane polisinin dikaktini çeken V.Ö., tedavi olmadan hastaneden kaçmak isterken, yakalandı. Özel ekip, hastaneye gelerek, V.Ö.\'yü hastanede gözaltına aldı. V.Ö.\'nün hastanedeki tedavisi sürerken, H.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirilen H.Ü.\'ye çelik yelek giydirildiği görüldü.



FOTOĞRAFLI