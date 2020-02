Eşini öldürten kadın: Üzerime benzin döküp yaktı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, kendisine şiddet uygulayan ve aldattığından şüphelendiği eşi Aziz Demir\'i (40), Ramazan Bayramı\'nın 2\'nci günü 10 bin lira karşılığında kiralık katile öldürttüğü iddiasıyla tutuklanan Nuriye Demir\'in (33) \'haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmeye azmettirme\' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Gözyaşları arasında savunması alınan sanık Nuriye Demir, 19 yıldan bu yana şiddet gördüğünü belirterek, \"Üzerime benzin döküp yaktılar. Beni ahırda kürekle dövdüler. Bana elektrik verdi. Başka erkeklerle ilişkiye girmeye zorladı\" dedi.

Diyarbakır\'da, 26 Haziran 2017\'de, kendisini aldatan ve şiddet uygulayan 6 çocuk babası kepçe operatörü eşi Aziz Demir\'i, 10 bin lira karşılığında öldürten Nuriye Demir, kiralık katilin bulunmasında aracılık yaptığı iddia edilen üvey yeğeni Hamdullah Yiğit ve cinayeti işledikleri iddia edilen İdris Yıldırım ile Özkan Güzel\'in tutuklu olarak yargılamasına başlandı. Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

\'19 YILDIR ŞİDDET GÖRDÜM; ÜZERİME BENZİN DÖKÜP YAKTILAR\'

Savunması alınan sanık Nuriye Demir, 19 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Demir, şöyle konuştu:

\"19 yılın içinde benzin döküp beni yaktılar. Ahırın içinde kürekle dövdüler. Bana elektrik verdi. Her zaman bana şiddet uyguluyordu. En son ölmeden 4-5 ay önce beni boğazladı. Çocukların içinde porno videoları izletiyordu. Başka kadınlarla olduğu resimleri gösteriyordu. İzlemeye tahammül etmediğim için dövüyordu. Kafama poşet geçiriyor, bantla kafamı sarıp, boğmaya çalışıyordu. Benimle birlikte başka kadınla ilişki istedi. Eşim en son gözümü çıkarmaya çalıştı. Ağabeyimin evine gittim. 5 ağabeyim de sahip çıkmadı. Kızıma sarkıntılık yaptığı için şikâyetçi olmuştum. Kızım ilk söylediğinde inanmadım. Kızım bunu bana anlattığı için yastığı boğazına dayayıp, boğmaya çalışmıştı. Kızım bunları anlattığı için kızımı, babası yaşında biriyle evlendirdim. Daha sonra kızım hamile kaldı. Hamile kaldığı için kızımı dövüp, düşük yaptırdı. Kayınbabama sığındım, gidip kendimi satmamı ve çocuklarıma bakmamı söyledi.\"

\'MAKİNE HORTUMU VE SOPA İLE DÖVÜYORDU\'

Yaşlı bir kadının altını temizleyip, para kazandığını söylediği sırada gözyaşlarına boğulan Nuriye Demir, yaşadıklarını anlatırken şunları kaydetti:

\"Bana yaptıklarını 5 ağabeyime söyledim. İstanbul\'a gidip ağabeylerime sığındım. En son küçük kızıma sarkıntılık yaptı. Başka kadınla cinsel görüntülerini bana gösteriyordu. Aynı zamanda öz ablamla ilişkisi vardı. Bunu kendi gözümle, yatağın içinde gördüm. Sürekli bizi dövüp, dışarı kovuyordu. İki ayağıyla çocuğumun kafasına basıyordu. Çamaşır makinesi hortumu ve sopa ile dövüyordu. Dövdüğünde kayınbabama gittim. O da bizi dışarı attı. Karakola gittim, şikâyette bulundum. Sığınma evine gittim, kabul etmediler. İdris, öldürme için 25 bin, bir ayağından vurma için 8 bin, 2 ayağından vurma için 10 bin lira istedi. 2 ayağından yaralamasını söyledim. Parayı yaralandıktan sonra verecektim. 15 gün sonra gelip kocamın fotoğrafını istedi. Sadece eşimi yaralaması için İdris ile konuştum. Çocuklarıma sarkıntılık yapmaması için onlar yattığı zaman odanın kapısını kilitliyordum. Başka erkeklerle konuşup, grup seks yapmamı istiyordu. Yapmadığım takdirde beni çocuksuz bırakacağını söylüyordu. Kocamın yaklaşık 20 kadınla ilişkisi vardı. Boşanırsam beni ve çocukları öldüreceğini söylediği için boşanma davası açmadım. Gerçek niteyim vurdurmak değildi ama kimse sahip çıkmadı. Adamları götürüp cemaat kuruyorlar. Beni öldürtme kararı alıyorlar. Beni mecbur ettiler. Bir gün benim için cemaat kurulmadı. Burada sadece ben mi suçluyum?\"

\'400 BİN LİRAYA SUÇU ÜSTLENDİM\'

Savunması alınan sanık İdris Yıldırım ise Nuriye Demir\'in eşini öldürme karşılığında kendisine 400 bin lira teklif ettiğini ileri sürerek şöyle dedi:

\"Daha sonra kendisinin öldüreceğini, benim suçu üstlenmemi teklif etti. 400 bin liranın iyi para olduğunu düşündüm. Suçu üstlenmeyi kabul ettim. Bayramın 2\'nci günü arayıp, kocasının kendisine işkence ettiğini söyledi. Duygusal biri olduğum için kabul ettim. Ben silahı ondan almak için gittim. Binanın arkasında oturuyordum. Bir anda silah sesi geldi. Adam yerdeydi. Nuriye silahı getirip verdi. Ben de silahı alıp uzaklaştım. Kadın bana silahı verdi. 390 bin lirayı da sonra verecekti. Parayı alacağımı düşündüğümden savcıya kendim vurduğumu söyledim. Olaydan 3 gün sonra 10 bin lirayı Nuriye evinde bana verdi ve olayı üstlenmemi söyledi. Beni 10 yılda kurtaracağını söyledi. Para karşılığında adamı öldürmedim, para karşılığı suçu üstlendim. İnsan 10 bin liraya adam öldürür mü?\"

\'ANNEMİ TEKME TOKAT DÖVÜYORDU\'

Diğer sanıklar Hamdullah Yiğit ve Özkan Güzel ise ifadelerinde cinayetle bir bağlantılarının olmadığını söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin oğlu H.D. (15) ise babasının sürekli annesini dövdüğünü belirterek, \"Babam başka bir kadınla yazışıyordu. Annem ile bu yüzden tartışıyordu. Babam, annemi tekme tokat dövüyordu. Annem komşulara sığınıyordu. Babam bizi de dövüyordu. Annemin gözünü çıkarmaya çalışmıştı\" diye konuştu.

\'ABLAMA TECAVÜZ ETEMEYE ÇALIŞIYORMUŞ\'

Çiftin kızları N.D. (16) de babasının annesini dövdüğünü belirterek, \"Babam annemi dövdüğü için polisleri arıyorduk. Babam bir kez ablamı boğmaya çalışmıştı. Ben gece uyuyordum, bağırma sesiyle uyandım. Ablam ikili ranzanın üzerinde yatıyordu. Uyandığımda babamın yastığı ablamın kafasına dayadığını gördüm. Ablamı boğmaya çalışıyordu. Babam ablama çok fazla karışıyordu. Babam beni diğer kadının yanına götürmek istedi. Babam ablama tecavüz etmeye çalışıyormuş. Ablam ile annem olaydan bayağı önce odada konuşuyordu. Ben bunu duydum. Annem bizim bildiğimizi bile bilmiyordu\" ifadelerini kullandı.

SANIK AVUKATI, CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMEDİ

Daha sonra söz alan Nuriye Demir\'in avukatı Gevriye Atlı, sanığın kendi beyanında öldürülmesi için karar alındığını söylediğini belirterek, \"Bu nedenle tahliyesini talep etmiyoruz\" dedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Nuriye Demir, Hamdullah Yiğit ve İdris Yıldırım\'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanıklardan Özkan Güzel\'in tahliyesine oy çokluğu ile karar verilirken, Mahkeme Başkanı Cüneyt Çetin tahliye kararına muhalefet şerhi koydu. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



FOTOĞRAFLI