Eşini öldürten kadın için, 'haksız tahrik indirimi' istemi

Felat BOZARSLAN-Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da Nuriye Demir\'in, kendisine şiddet uygulayan, aldattığından şüphelendiği eşi Aziz Demir\'i, 10 bin lira karşılığında kiralık katile öldürtmesi olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede Nuriye Demir\'in \'Haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmeye azmettirme\' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, kiralık katili bulan genç kadının akrabası Hamdullah Yiğit ile cinayeti işledikleri öne sürülen İdris Yıldırım ve Özkan Güzel\'in ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay, 26 Haziran 2017 günü Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Evli ve 6 çocuk babası kepçe operatörü Aziz Demir (40), Ramazan Bayramı\'nın ikinci günü, çocuk bezi almak için gittiği marketten dönerken, vurularak öldürüldü. Polisin ifadesine başvurduğu yakınları, Demir\'in eşi Nuriye Demir\'den (33) şüphelendiklerini söyledi. Polis, cinayetle bağlantılı olabilecekleri düşüncesiyle Nuriye Demir ve kızı A.D.\'nin telefon kayıtlarını inceledi.

TELEFONDAKİ GÖRÜŞME KAYITLARI ELE VERDİ

Kayıtlarda Nuriye Demir\'in, İdris Yıldırım ve Hamdullah Yiğit ile yoğun görüşme yaptığı, kızı A.D.\'nin ise İdris Yıldırım ile olaydan 3 gün önce görüşmeye başladığı ve 72 kez mesajlaştığı tespit edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, markete gidip alışveriş yapan Aziz Demir\'in 2 kişi tarafından takip edildiği, bu kişilerin cinayetten sonra da olay yerine yakın bir durakta minibüse bindiği belirlendi.

Yapılan araştırmada bu 2 kişiden birinin Nuriye Demir ve kızıyla telefonda görüşen İdris Yıldırım olduğu saptandı. Yıldırım\'ın telefonunun, olay saatinde cinayet mahalinde sinyal verdiğini belirleyen polis, güvenlik kamerasına takılan ikinci kişinin peşine düştü. Yıldırım\'ın telefon kayıtları tarandı. Kayıtlarda, cinayet öncesi ve sonrası Yıldırım ve Ozkan Güzel\'in 159 kez birbirini aradığı, 4 bin 449 saniye görüştükleri, 25 kez de mesajlaştıkları belirlendi. Yıldırım\'ın olaydan sonra Özkan Güzel ile 33 kez irtibat kurduğunu belirleyen polis, bu kişinin cep telefonunun da olay yerinde sinyal verdiğini tespit etti.

TERÖR OPERASYONUNDA YAKALANDI

Soruşturmanın devam ettiği 10 Temmuz günü Terörle Mücadele ekipleri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, evdeki İdris Yıldırım gözaltına alındı. Kriminal incelemede, olay yerinde bulunan 4 boş kovan ve Aziz Demir\'in vücudundan çıkan 2 mermi çekirdeğinin, evde bulunan silahların birinden atıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri, 20 Temmuz\'da Nuriye Demir, ağabeyinin oğlu Hamdullah Yiğit, damadı A.K., kızı A.D. ve cinayet sırasında kiralık katil İdris Yıldırım\'ın yanında bulunan Özkan Güzel\'i gözaltına aldı. Nuriye Demir, Hamdullah Yiğit, Özkan Güzel ve İdris Yıldırım tutuklanırken, A.K. ve A.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada, ölen Aziz Demir\'in telefonunda bir kadın ile çekilmiş cinsel içerikli fotoğraf ve videoları bulundu.

ÖLDÜRMEK İÇİN 25 BİN, YARALAMAK İÇİN 10 BİN LİRA

İfadesi alınan Nuriye Demir, amcasının oğlu Aziz Demir ile 19 yıldır evli olduğunu belirterek, \"Ailem zorla evlendirdi. Evlendiğimden beri şiddet görüyorum. Eşim bana elektrik vermeye çalıştı. Çalışmaya gittiği yerde beni aldatıyordu. Dövdüğünde şikayetçi oldum. 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. 3 ay bitmeden gelip, dövdü. Şikayet ettiğimde 6 ay uzaklaştırma cezası verildi. 6 ay bitmeden gelip, çamaşır makinesi hortumu ile beni ve kızımı dövdü. Yine şikayet ettim. İfadesini alıp, bıraktılar. Bir kez parmağını gözüme sokmaya çalıştı. Her geldiğinde çocukları dövdü. Dayanamayınca üvey ağabeyimin oğlu Hamdullah\'a yalvarıp, eşimi vurması için birini bulmasını istedim. 20 gün önce ben ve Hamdullah, İdris ile buluştuk. İdris, \'Temizleyeyim mi yoksa yaralayayım mı?\' diye sordu. 2 ayağından yaralamasını söyledim. Öldürmek için 25, yaralamak için 10 bin lira istedi. 10 bin liraya anlaştık. Pişman olursam arayacağımı söyleyip, İdris\'in numarasını aldım\" dedi.

Bayrama 2 gün kala Diyarbakır\'dan gelen eşini, balkondan İdris Yıldırım\'a gösterdiğini belirten Nuriye Demir, \"Çocuklar silah sesi geldiğini söyledi. Kapıyı açtığımda inleme sesi geldi. İndiğimde eşim vurulmuş, duvara yaslanmıştı. Bacağından yaralamasını söylediğim için kafasından vurulduğunu anlayınca bağırmaya başladım. İdris\'e para verme fırsatım olmadı. Amacım öldürtmek değildi. Sadece sakat bırakmak istedim\" dedi.

Katil zanlısı İdris Yıldırım ise, Nuriye Demir\'in kendisini azmettirdiğini belirterek, \"Kocasını öldürmem için 10 bin lira verdi. Bayramın ikinci günü arayıp, akşam kocasını dışarı göndereceğini söyledi. İşi yapmaya karar verdim ve takip ettim. Binaya girince 4 el ateş ettim. Karanlık olduğundan nereden vurduğumu görmedim\" diye konuştu.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

18 yaşından küçük olduğu için hakkında ayrı soruşturma yürütülen öldürülen Demir\'in kızı A.D. ise \"Babam çocukluğumdan beri bana cinsel istismarda bulunuyordu. Evlendikten sonra bir kaç kez telefonla taciz etti. En son 6-7 ay önce annemin evinde taciz etti. Bu şekilde birçok kez istismarda bulundu. Evlenmeden önce anneme anlattım, inanmadı. Babamın, teyzem ile ilişkisi ortaya çıkınca doğru söylediğimi anladı. Babam telefonundan müstehcen videoları bana izletmek istiyordu\" diye konuştu.

SAVCI:HAKSIZ TAHRİK ALTINDA SUÇU İŞLEDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Nuriye Demir\'in \'haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmeye azmettirme\' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, kiralık katili bulan Hamdullah Yiğit ile 10 bin liraya cinayeti işledikleri öne sürülen İdris Yıldırım ve Özkan Güzel\'in ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

Demir\'in eşine şiddet uyguladığı, bu nedenle daha önce para cezasına çarptırıldığı ve halen 2 dosyada yargılandığı belirtilen iddianamede, 22 Kasım 2016 günü maktulün, çamaşır makinesi hortumu ile Nuriye Demir\'in boğazını sıktığı, yumruk ve hortumla dövdüğü ifade edildi. Öleninn eşini aldattığına ve şiddet uyguladığına dair beyanlar, Demir\'in başka kadınla cinsel içerikli fotoğrafları ve kızına cinsel istismarda bulunduğuna dair ifadeler dikkate alındığında Nuriye Demir\'in haksız tahrik altında suçu işlediğini belirten savcı, diğer şüphelilerin haksız tahrik hükümlerinden yararlanamayacağını vurguladı.

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