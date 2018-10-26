Eşini öldürmesi için sevgilisini azmettiren kadına 15, sevgiline 14 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polis memuru eşi H.E.\'yi (35), sevgilisine öldürtmeye çalıştığı iddia edilen Pınar E. (33) ile ilişki yaşadığı Yakup D. (39), karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen iki sanıktan Pınar E. 15 yıl, Yakup D. (39) ise 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen Nisan ayında merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi\'nde meydana geldi. Polis memuru H.E. ile görücü usulü evlendiği Pınar E. bir süre sonra geçimsizlik yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 yıldır da İstanbul\'da tornacı Yakup D. ile ilişki yaşadığı iddia edilen Pınar E., eşine boşanmak istediğini söyledi, ancak olumsuz cevap aldı. Pınar E., boşanma isteğini reddeden eşi H.E.\'yi öldürmesi için sevgilisi Yakup D.\'ye farklı tarihlerde iki kez toplam 10 bin lira ve eşinin işe giderken kullandığı güzergâhı gönderdi.

KAZA GÖRÜNÜMÜ VERMEYE ÇALIŞTI

Pınar E.\'nin gönderdiği para ile İstanbul\'dan Kayseri\'ye gelen Yakup D., kiraladığı otomobille H.E.\'yi takibe aldı. Takip sırasında Yakup D., zikzak çizerek otomobille H.E.\'nin aracının aynasına çarpıp, kaçtı. H.E.\'nin şikayeti üzerine polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Ekipler, Yakup D.\'yi, H.E.\'yi kaza görünümü verip öldürmeye teşebbüs, Pınar E.\'yi de azmettirme suçlamasıyla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından \'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs\' ve \'mala zarar verme\' suçlarından tutuklandı. İki şüpheli hakkında 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

BİRİNE 15, DİĞERİNE 14 YIL HAPİS

Davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Pınar E. ve Yakup D. ile avukatları hazır bulundu. Davacı H.E. ise duruşmaya katılmadı. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi. Savcılıkta verdiği ifadesinde Yakup D., \"Pınar ile 2 yıldır ilişkimiz vardı. Kötü giden evliliğinden bahsedip boşanmak istediğini söyledi. Eşinden kurtulmak için plan yaptığından hatta H.\'yi zehirlemekten bahsediyordu\" dedi.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Pınar E., \"Diyecek bir şeyim yok. Takdir mahkemenin\" derken, Yakup D. ise \"Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi istiyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, istinaf yolu açık olmak üzere Pınar E.\'yi \'eşini öldürmeye azmettirmeye teşebbüs etmek\' suçundan 15 yıl, Yakup D.\'yi ise \'kasten öldürmeye teşebbüs etme\' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı ve iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, ayrıca \'mala zarar verme\' suçundan Yakup D.\'yi 4 ay hapis cezasına çarptırarak, cezayı erteledi.