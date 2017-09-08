Eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan kadına tahliye

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Saruhanlı İlçesi\'nde kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Melvüt Akkaya\'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren Sevinç Akkaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davanın 4\'üncü duruşmasında tahliye edildi.

Olay, 19 Aralık 2016\'da İshakçelebi Mahallesi\'nde meydana geldi. Sevinç Akkaya ile eşi Mevlüt Akkaya arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Sevinç Akkaya, kendisini döven eşi Mevlüt Akkaya\'ya, evinin duvarında asılı olan av tüfeğini alıp, 2 el ateş etti. Mevlüt Akkaya hayatını kaybederken, olayın ardından Sevinç Akkaya, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Sevinç Akkaya hakkında Manisa 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten adam öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle açılan davanın 4\'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu Manisa İl Temsilcisi Semiha Hasgör ile platform üyesi kadınlar da takip etti. Duruşmada son ifadesini veren Sevinç Akkaya, eşinin kendisine 16 yıldır şiddet uyguladığını ve cinayet gününe kadar hep sustuğunu vurgulayarak, \"16 yıldır bana çok çektirdi. Beni dövmediği bir gün bile olmadı. 16 yıl boyunca sabrettim, ancak cinayet günü kendimi tutamadım. Çok pişmanım. Şimdi keşke yapmasaydım diyorum. Cezaevinde geçirdiğim günler boyunca annemde kalan iki çocuğum öksüz kaldı. Cezaevinde kaldığım süre boyunca \'Keşke yapmasaydım. Şimdi çocuklarımla birlikte olurdum\' dedim. Ağır tahrik altında yaptığım bu hatanın bedelini ödedim. Artık çocuklarımın yanında olmak istiyorum\" dedi.

İfadesinin ardından mahkeme heyeti, cezayı Akkaya\'nın cinayeti ağır tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle 18 yıla, ardından cezaevindeki iyi hali göz önünde bulundurularak 15 yıla indirdi. Son olarak, dava bir üst mahkemede sonuçlanıncaya kadar kaçma halinin bulunmayacağı ve cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak, Akkaya\'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

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