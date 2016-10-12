Eşini öldürmekle suçlanan İranlı kadın birkaç gün içinde asılabilir

İnsan hakları dernekleri, İran'da kendisine şiddet uygulayan eşini öldürmekle suçlanan Zeynep Sekaanvand'ın 13 Ekim'de idam edilebileceği uyarısında bulundu.

22 yaşındaki Seekavand'ın cezasının infazı, hamile olduğu için ertelenmişti.

Zeynep Sekaanvand, sürekli olarak şiddet gördüğünü söylediği kocasını öldürmekten suçlu bulunduğunda ise 17 yaşındaydı.

Eşinin ölümünün ardından tutuklanan Sekaanvand, cezaevinde evlenip hamile kalmıştı.

Ancak Sekaanvand geçen ay, doğuma iki gün kala bebeğini kaybetti.

Doktorlar, Sekaanvand'ın hücrede beraber kaldığı arkadaşının idam edilmesiyle yaşadığı şok yüzünden bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü Sekaanvand'ın yoksul bir İranlı Kürt aileden geldiğini ve 15 yaşında ilk eşi Hüseyin Sarmadi ile evlenmek için evden kaçtığını belirtti.

Sekaanvand, 'daha iyi bir hayat için tek çözüm olarak evlenmeyi gördüğünü, ancak evlenmelerinin ardından eşinin sürekli olarak sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını' söylemişti.

Genç kadın kocası hakkında polise şikayette bulunmuş ancak polis işlem başlatmamıştı. Kocası boşanma talebini reddetmiş, ailesi de evden kaçmış olduğu için onu geri kabul etmemişti.

Polis Sarmadi'nin ölümünün ardından gözaltına alınan Sekaanvand'ın kocasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği iddia etmişti. Sekaanvand ise 20 gün süren gözaltı süresince işkenceye maruz kaldığını belirtmişti.

Sekaanvand son duruşmada önceki ifadesini geri çekmiş, eşinin, kendisine defalarca tecavüz etmiş olan erkek kardeşi tarafından öldürüldüğünü söylemişti.

Sekaanvand, suçu üstlenmesi halinde eşinin erkek kardeşinin onu affetme sözü verdiğini belirtmişti.

Dini kanunlar, kurbanın ailesine maddi tazminat ödenmesi karşılığında idam cezasını iptal etmeye izin veriyor.

İran'da hakimlerin, 18 yaş altı suçlulara verilen idam cezasını bağışlama yetkisi bulunuyor ancak hakimler Sekaanvand için bu maddeyi uygulamadı.

Sağlık kontrolünde Sekaanvand'ın uykusuzluk ve karar verme zorluğu ile kendini gösteren "depresif bozukluk" yaşadığı tespit edilmişti.

Sekaanvand geçen yıl tutuklu bulunduğu Oroumieh Cezaevinde bir başka tutuklu ile evlenmiş ve hamile kalmıştı.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre İran'da bu yıl 18 yaş altı bir kişi idam edildi ve hakkında idam cezası verilmiş olan en az 49 çocuk bulunuyor.