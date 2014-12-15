T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eşini öldürmeden önce, kızını çiçek toplamaya göndermiş!

Kütahya'da eşini öldüren Muhittin Ö.'nün cinayeti işlemeden önce yanlarında bulunan 9 yaşındaki kızını annesi için çiçek toplamaya gönderdiği belirlendi

15 Aralık 2014 13:03

Kütahya'da boşandığı eşi 28 yaşındaki Tuğba A.’yı yol ortasında bıçaklayarak öldüren 37 yaşındaki Muhittin Ö.’nün, kızları 9 yaşındaki B.Ö.'yü ormanlık alana annesi için çiçek toplamaya gönderdiği belirlendi. 

Radikal'de yer alan habere göre, Muhittin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sultanbağı Mahallesi’ndeki tarihi Hisar Kalesi’ne giden yolda geçen Cuma günü meydana gelen olayda Muhittin Ö., bir süre önce boşandığı Tuğba A. ile buluştu. Ö., aralarında çıkan tartışma sonucunda Tuğba A.’yı boğazından, göğsünden ve sırtından bıçakladı. A. olay yerinde öldü, polise teslim olan Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 



’Annen için çiçek topla'

 

Muhittin Ö.’nün cinayeti işlemeden ölce yanlarında bulunan kızı B. Ö.’ye "Sen ormanlık alana git, annen için biraz çiçek topla. Benim annenle konuşacaklarım var" diyerek kızını gönderdikten sonra eşini öldürdüğü belirlendi. Olayın ardından kızını alıp uzaklaşan Ö., daha sonra polisi arayarak boğuşma sırasında kendisinin de kolundan yaralandığı belirtip gelen ekiplere teslim oldu. 


 

ETİKETLER

kütahyakadın cinayeterkek şiddeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24