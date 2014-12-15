Eşini öldürmeden önce, kızını çiçek toplamaya göndermiş!

Kütahya'da boşandığı eşi 28 yaşındaki Tuğba A.’yı yol ortasında bıçaklayarak öldüren 37 yaşındaki Muhittin Ö.’nün, kızları 9 yaşındaki B.Ö.'yü ormanlık alana annesi için çiçek toplamaya gönderdiği belirlendi.

Radikal'de yer alan habere göre, Muhittin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sultanbağı Mahallesi’ndeki tarihi Hisar Kalesi’ne giden yolda geçen Cuma günü meydana gelen olayda Muhittin Ö., bir süre önce boşandığı Tuğba A. ile buluştu. Ö., aralarında çıkan tartışma sonucunda Tuğba A.’yı boğazından, göğsünden ve sırtından bıçakladı. A. olay yerinde öldü, polise teslim olan Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.





’Annen için çiçek topla'

Muhittin Ö.’nün cinayeti işlemeden ölce yanlarında bulunan kızı B. Ö.’ye "Sen ormanlık alana git, annen için biraz çiçek topla. Benim annenle konuşacaklarım var" diyerek kızını gönderdikten sonra eşini öldürdüğü belirlendi. Olayın ardından kızını alıp uzaklaşan Ö., daha sonra polisi arayarak boğuşma sırasında kendisinin de kolundan yaralandığı belirtip gelen ekiplere teslim oldu.



