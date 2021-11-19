Eşini öldüren Tanju Acar'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Selvan Acar'ı bıçaklayarak öldüren Tanju Acar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık avukatının 'haksız tahrik' talebini reddederek kararı açıklarken, hayatını kaybeden Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, 'Kızımın kanı yerde kalmadı, onun hayalleri vardı' dedi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hayatını kaybeden Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, babası İsmail Yakabağı ile tarafların avukatları katıldı. Sanık Tanju Acar ise Antalya T Tipi Ceza evinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada müşteki ve sanık avukatlarının savunmalarının ardından sanık Tanju Acar son sözünde, 'Hiçbir zaman eve kimseyi göndermedim, hatta bir düğüne gidecekti, kendisine telefonumu satıp elbiseler aldım, olaydan dolayı pişmanım' dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

Fethiye Kadın Platformu ve siyasi parti kadın temsilcileri de adliye binası önünde kadın cinayetlerini protesto etti.

Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, "Kızımın acısıyla bir yıldır gözyaşı döküyorum. Anneler ağlamasın. Benim çocuğum ölümü hak etmedi. Hayalleri vardı. Çocuklarıyla oynamak istiyordu. Kızımın mezarına bile gidemiyorum. Kokusunu unutamadım. Kızımın şu başımdaki eşarbını takıyorum. Torunlarımı da bana göstermiyorlar. Torunlarımı görmek istiyorum. Onları görsem belki içim rahatlar. Güya kızımı ben öldürmüşüm de babalarını katil tutmuşum. Abuk subuk yalan atıyorlar" diye konuştu.

Müşteki avukatı Okşan Palabıyıkoğlu ise, "Bu celsede karar verildi. Tanju Acar, eşi Selvan Acar’ı tasarlayarak öldürdüğü nedeniyle müebbet hapis cezasına mahkum oldu. Ağır tahrik indiriminden de yararlanmadı. Ancak mahkeme bizi haklı buldu. Ağır tahrik indirimine hükmetmedi, bu yüzden yüreğimiz biraz soğudu" dedi.