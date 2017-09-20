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Eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, boşandıktan sonra barıştığı 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Eda Okutgen'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı ömür boyu hapis cezası kararının yargıtay tarafından bozulmasının ardından

20 Eylül 2017 22:58

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, boşandıktan sonra barıştığı 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Eda Okutgen\'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı ömür boyu hapis cezası kararının yargıtay tarafından bozulmasının ardından 43 yaşındaki Uğur B.\'nin yargılanmasına devam edildi. Sanığın adli tıp kurumunda olması nedeniyle duruşma ertelendi.
Olay, 30 Kasım 2014 tarihinde Fahrettin Altay Mahallesi\'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İlaç firmasında çalışan Eda Okutgen, organizasyon işiyle uğraşan Uğur B.\'den, olaydan bir yıl önce, şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandı. Yakınlarının araya girmesiyle barışan Eda Okutgen ve Uğur B., tekrar aynı evde yaşamaya başladı. Eda Okutgen, Uğur B. ile kavga edince evden ayrıldı. Uğur B., apartman çıkışında yakaladığı Eda Okutgen\'i defalarca bıçakladı. Okutgen hastanede hayatını kaybederken, polis merkezine giderek teslim olan Uğur B. tutuklandı. Bıçaklama anı, apartmanın güvenlik kameralarınca da görüntülendi.
Sanık Uğur B. hakkında, Eda Okutgen\'i \'kasten öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Uğur B., ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı kararı temyiz etti.
Temyiz istemini inceleyen Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi, sanığın, avukatının talebi doğrultusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi\'ne gönderilerek, akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili rapor alınması gerektiğini belirtip, kararı bozdu. Bozma gerekçesinde, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Manisa Ruh Salığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nin 3 Mart 2015 tarihinde verdiği rapor dosya içerisinde bulunmasına karşın, avukatının sunduğu dilekçelerin ekindeki tıbbi evraklar dikkate alındığında, cezai ehliyeti bulunup bulunmadığı konusunda tereddüt oluştuğu vurgulandı.
Yargıtay\'ın bozma kararının ardından sanık Uğur B.\'nin yargılanmasına tekrar başlandı. Bugün yapılan duruşmaya tarafların avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi de katıldı. SEGBİS yöntemiyle duruşmada hazır bulundurulması için Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na yazı yazılan sanığın, rapor için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderilmesi nedeniyle bağlantısı gerçekleştirilemedi. Henüz yeni rapor da gelmediğinden, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip, duruşma ertelendi.

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