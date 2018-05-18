Eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası...





Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BOŞANMAK isteyen eşi Birgül Çeçen\'i 3 Haziran 2017 günü Kasımpaşa\'da sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Çeçen, eşini kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Çeçen getirildi. Savcı Naci Kanık, sanığın \"Eşini kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve \"Tehdit\" suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini istediği daha önceki mütalaasını tekrar etti. Mütalaaya karşı beyanı sorulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Nuray Yiğit, mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

\"PİŞMANIM\"

Sanık Ali Çeçen\'in avukatı Muhittin Yüzüak, sanık ile maktül arasında daha önce ailevi sebepler yüzünden ihtilaf yaşandığını, bu nedenle hafif tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi. Avukat Yüzüak, müvekkilinin kasten değil, taksirle öldürmeye sebebiyet verdiğini ifade ederek beraatini de talep etti. Sanık Ali Çeçen ise \"Pişmanım, beraatimi talep ederim\" dedi.

DURUŞMALARDAKİ DAVRANIŞLARI DİKKATE ALINARAK MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, eşini kasten öldürme suçunu işlediği anlaşıldığından sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını ve geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alan heyet, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Sanık Ali Çeçen\'e, komşusu Mustafa Toprak\'a karşı silahlı tehdit suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi, daha önce mahkum olmamış olması sebebiyle bu cezası ertelendi.