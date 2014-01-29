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Yaşam

Eşini öldüren polis intihar etti!

Kepez Emniyeti'nde daha önce evden uzaklaştırma cezası aldığı iddia edilen polis memuru cinnet geçirerek eşini öldürdü

29 Ocak 2014 11:17

Daha önce ‘evden uzaklaştırma’ cezası aldığı iddia edilen Ramazan Yılmaz, eşi Ümmühan Yılmaz’ı çocuklarının yanında boğazına ateş ederek öldürdü, sonra kendi başına ateş ederek intihar etti.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Altınova Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Ramazan Yılmaz, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerindeki evinde, bilinmeyen bir nedenle eşi Ümmühan Yılmaz ile tartışmaya başladı. Doğan Haber Ajansı'ndan Bülent Tatoğulları'nın haberine göre, yanındaki beylik tabancasıyla 7 yaşındaki kızı ve 17 yaşındaki oğlunun yanında eşinin boğazına ateş eden Yılmaz, daha sonra evden çıkarak apartmanın merdiven boşluğunda da kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 acil servis ekipleri, Ramazan Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Anadolu Hastanesi’ne götürülen Ümmühan Yılmaz ise kurtarılamadı.

 

Eşyaları için eve gitti

 

Olayın ardından Antalya İl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul, bilgi almak için olay yerine geldi.
Yılmaz’ın daha önce eşiyle yaşadığı tartışma nedeniyle ‘evden uzaklaştırma’ cezası aldığı ve eşyalarını almak üzere eve geldiği iddia edildi.

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