Eşini öldüren koca: Ayrılmakta ısrar edince kendimden geçtim (2)

TUTUKLANDI
Kayseri'de kavga ettiği 11 yıllık eşi 2 çocuk annesi Turnagül Çuntar'ı tabancayla göğsünden vurarak öldüren Murat Çuntar (39) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi
23 Ekim 2018 17:54
TUTUKLANDI
Kayseri\'de kavga ettiği 11 yıllık eşi 2 çocuk annesi Turnagül Çuntar\'ı tabancayla göğsünden vurarak öldüren Murat Çuntar (39) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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