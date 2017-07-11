Eşini öldüren kadın: Kızımı ve oğlumu taciz etti

Konya’da pompalı tüfekle öldürülen ve geçen pazar günü boş bir arazide cesedi bulunan 43 yaşındaki Bahri Kırkuşu'nu, eşi 10 çocuk annesi 6 aylık hamile 42 yaşındaki Servinaz Kırkuşu'nun öldürdüğü ortaya çıktı. Kocasını, 7 yaşındaki oğlu E.K. ve 12 yaşındaki kızı N.K.'yı taciz ettiği iddiasıyla öldürdüğünü itiraf eden Servinaz Kırkuşu'nun eşine ateş ederken, ''Al bu oğlum için'' dediğini söyledi. Tutuklanan Kırkuşu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ''Her şey oğlum için'' dedi.

Geçen pazar günü Karapınar- Ereğli karayolu Kazanhüyüğü Mahallesi yakınlarında koyun otlatan çobanlar, boş arazide bir kamyonetin yanında yerde kanlar içinde bir erkeğin hareketsiz yattığını ve yanı başında da bir tüfeğin bulunduğu görünce polise ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kişinin, başından, kolundan ve göğsünden tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

6 ay önce cezaevinden çıkmış

Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin Karapınar İlçesi'nde oturan Bahri Kırkuşu olduğunu belirledi. Polis Kırkuşu'nun 2005 yılında Konya’da Aslım Çöplüğü yakınında direksiyon eğitimi veren çiftin önünü at arabasıyla kesip, otomobildeki Niyazi Bedir'i, tüfekle ateş ederek öldürdüğü, yanındaki Gürcistan uyruklu sevgilisi Stela S.'ye taciz ettiği ve yine araçta bulunan Ahmet A.'yı yaraladığını, bu suçlardan 12 yıl ceza aldığı ve 6 ay önce tahliye olduğunu belirledi.

Polis, ailesinden şüphelendi

Polis, Bahri Kırkuşu'nun, cesedinin bulunduğu bölgenin yakınındaki çöplük alanda eşi Servinaz Kırkuşu ve çocuklarıyla birlikte her gün karton toplayarak geçimini sağladığını saptadı. Bunun üzerine aile fertlerinden şüphelenip çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran polis, Bahri Kırkuşu’nun öldürüldüğünü eşi Servinaz Kırkuşu’na bildirdi.

Servinaz Kırkuşu’nun eşinin öldürüldüğü haberini alınca, tepki göstermemesi, polisin dikkatini çekti. Şüphe üzerine Servinaz Kırkuşu, gözaltına alındı.

Oğlu ve kızını taciz etttiği iddasıyla, suç duyurusunda bulunmuş

10 çocuk annesi Servinaz Kırkuşu'nun ifadesinde, eşi Bahri Kırkuşu cezaevinde iken bir erkekle ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden E.K. adını verdiği oğlunu dünyaya getirdiğini söylediği öğrenildi.

Eşi Bahri Kırkuşu'nun oğlu E.K.'yı taciz ettiğini ileri süren Servinaz Kırkuşu'nun ifadesinde, ''Kocam 6 ay önce tahliye olunca birlikte karton toplamaya başladık. Geçen 6 Temmuz Perşembe günü çöpten karton toplarken, eşim oğlum E.K.'yı yanına alıp eve erken döndü. Biz de orada çalışmaya devam ettik. Ertesi gün sabah oğlum E.K., yanıma gelip ağlayarak, kocamın kendisini banyoda taciz ettiğini söyledi. Ben de eşime hissettirmeden beni doktora götürmesini söyledim. Asıl amacım şehir merkezine gidip polise olay anlatmaktı ama götürmedi. Cuma günü erkenden yanıma oğlum E.K ve 12 yaşındaki kızım N.K.'yı alıp, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittim'' dedi.

Kızı da polise tacize uğradığını söyledi

Polisin oğlunun ifadesini alırken, kızı N.K.'nin da bir kadın polise, babası tarafından tacize uğradığını ileri sürdüğünü belirten Servinaz Kırkuşu, ''Oğlumun ifadesini aldılar. Bu sırada kızım da orada bir polis ablasına, babasının kendisini de taciz ettiğini anlatmış. Kızım bana bu durumu anlatmamıştı” dedi.

Servinaz Kırkuşu'nun şikayetinin ardından polis, Bahri Kırkuşu'yu yakalamak için çalışma başlattı. Bahri Kırkuşu, iddiaya göre, polisin eve geldiğini görünce kaçtı.

Eşine 'Neden polise gittin' tehdidi

Servinaz Kırkuşu, eşi Bahri Kırkuşu’nun evden kaçtıktan sonra 2 gece eve gelmediğini, sonra da "Neden poise gittin" diyerek kendisini tehdit ettiği belirttiği ifadesinde şunları söyledi:

"Eşim Bahri Kırkuşu, hakkında polise şikayette bulunduktan sonra 2 gece eve gelmedi. Pazar günü şehir merkezine gittiğimde, kamyonetiyle önümü keserek arabaya binmemi istedi. Arabaya bindim ve tartışmaya başladık. Bana sürekli ‘Neden polise gittin. Seni keseceğim. Gör bak sana bugün neler yapacağım. Sana tecavüz edeceğim’ diyerek bağırıyordu. Boş bir ahıra götürdü. Ben burada elinden kaçmaya çalıştım, kendimi yere attım. Bana 'Gel, eve gidelim' dedi. Ben de arabaya bindim. 'Oğluma yaptığın oldu mu? Onu, bizim üvey değil, öz çocuğumuz gibi görelim, o daha küçücük çocuk. Ben onu çöpte çalışarak büyüttüm' dedim. O da 'Yaptıysam yaptım, sana ne' demesi üzerine kamyonette bulunan pompalı tüfeği alarak aşağıya indim. Onu da araçtan indirip 'Al bu oğlum için' diyerek ateş ettim. Sonra tüfeği de cesedinin yanına bırakıp eve gittim.”

Servinaz Kırkuşu, ifadesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kırkuşu, burada gazetecilerin ''Eşinizi niçin öldürdünüz?'' sorusu üzerine ''Her şey oğlum için'' demesi dikkat çekti. Kırkuşu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Babalarını öldüren annelerinin cezaevine girmesi üzerine ortada kalan yaşları 4 ile 15 arasında değişen 4 çocuk devlet korumasına alındı. Ailenin diğer 6 çocuğunun ise yetişkin olduğu belirtildi. (DHA)