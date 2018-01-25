Eşini öldüren Beyhan Taşocak 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) PENDİK\'TE boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu yargılanan Beyhan Taşocak, \"Eşe karşı kasten öldürme\", \"Silahla tehdit\" ve \"ateşli silahlar kanununa muhalefete\" suçlarından 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Beyhan Taşocak ile Murat Taşocak\'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Söz alan Beyhan Taşocak, 24 Temmuz 2016 tarihinde eşi ve ailesinin saldırısına uğradığını öne sürerek, \"Buna ilişkin şikayetimi yaptım ve koruma kararı çıkarmıştım. Ben olay günü de maktulü şikayet etmiştim. Koruma kararı çıkmasına rağmen etkin bir şekilde uygulanıp tedbir kararı icra edilmiyordu.Söz konusu kararlara ilişkin hapis uygulaması olsaydı bunlar yaşanmazdı.Sadece kendimi korumak için silah kullandım, bu aşamaya geleceğini tahayyül bile edemezdim\" dedi.

Söz alan maktul Murat Taşocak\'ın annesi Ayla Tepe, yaşadığı acının tarifsiz olduğunu söyleyerek, \"Evladımı kaybettim. Evladımı mahşere kadar hiç görmeyeceğim. Mahkemenin en yüksek kararı bile benim duygularımı hafifletmeyecektir.Heyetin yastığa başını koyduğunda vicdanını sızlatmayacak bir karar vermesini bekliyorum\"dedi.

Son sözü sorulan sanık Beyhan Taşocak, \"Yüce mahkemeden beraatimi istiyorum\" dedi.

Karar için kısa bir ara veren mahkeme, Beyhan Taşocak\'ı, \"Eşe karşı kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, suçun, maktulün sanığa karşı yarattığı şiddetin etkisi altında işlendiğine hükmederek cezayı, 21 yıla, iyi hal indirimi ile de 17 yıl 6 aya düşürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Beyhan Taşocak\'ı , \"Yasak nitelikte suç unsuru oluşturan ateşli silah bulundurma ve taşıma\" suçundan 1 yıl 3 ay, \"Silahla tehdit\" suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplam 20 yıl 10 ay hapis cezası alan Beyhan Taşocak\'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşmaya gelenler, kararın ardından adliyenin önünde basın açıklaması yaptılar. Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, burada yaptığı açıklamada, Murat Taşocak\'a Allahtan rahmet ailesine de başsağlığı dilediğini belirterek, \"Her türlü güç ve yetki odakları kullanılarak topluma canavar erkek, canavar baba, yanında mağdur, zulme uğramış olarak gösterilen kadın tanımı ile kadınların içinde erkeğe duyulan öfkenin ne boyutlara vardırıldığı bu cinayetle ayan beyan görülmüştür. Türkiye ve din düşmanı dış mihraklar tarafından desteklenen bazı sivil toplum kuruluşları, susmayı bile şiddet kavramına sokarak kadınlara erkeğe karşı her türlü zulmü yapmak hakkınızdır öğretisi verilmiştir. Bu ve benzeri şekilde aile içi şiddet, dış güçlerce beslenen STK\'lar eli ile arttırılmış, Türk milletinin temel yapı taşı ve atomu olan aile patlatılmıştır\" dedi.

Murat Taşocak\'ın annesi Ayla Tepe de bir açıklama yaptı. Zaman zaman ağlamaklı olan Ayla Tepe şunları söyledi: \"Ben anneyim. 35 yaşında evladımı toprağa verdim. Çocuğunu alırken darp edilen, verirken 1 dakika 17 saniyede öldürülen bir oğlum var benim. Benim oğlumun bundan sonra gülüşü mahşere kaldı. Benim oğlum evlat aşkıyla yanan bir babaydı. Değil onu 6 ay görmemek, 1 dakika bile görmemeye dayanamıyordu. Benim oğlumun malını, parasını, çocuğunu, en son canını aldılar. Bu bir insana yapılan en ağır suç. İnsanlık suçu. Ölümden öte şiddet yok. Ben evlat acısıyla yanıyorum. Evladım toprakta benim. Tek istediği şey evladını görmekti. Ben sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; bizim gibi mağdur aileler, mağdur babalar... erkeğe şiddete son verilmesini istiyorum. Ben evladımı bundan sonra artık mahşerde görebileceğim. Hayat bundan sonra bize zindan oldu. Ben sadece nefes alabiliyorum onsuz.\"

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Taşocak ile Beyhan Taşocak\'ın 2012 yılında evlendikleri ve bir çocuklarının olduğu, anlaşamayan çiftin Şubat 2016\'dan itibarken ayrı yaşadıkları, boşanma davası açtıkları, çocuğun velayetinin de anneye verildiği belirtiliyor.

Murat Taşocak\'ın olay günü eşinin yaşadığı eve gelerek çocuğunu aldığı bilgisine yer verilen iddianamede, akşam çocuğu bırakmaya gittiğinden aralarında tartışma yaşandığı, Beyhan Taşocak\'ın babasının belinde bulunan silahla Murat Taşocak\'ın ölümüne neden olduğu anlatılıyor. İddianamede Beyhan Taşocak\'ın \"Kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis, \"Silahla tehdit\" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.