Eşini öldüren Besat Doğan'a "Adamsın adam" tezahüratı yapan arkadaşları hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Alanya’da cezaevinden 'Covid-19 izniyle' çıkıp eşini öldüren Besat Doğan, adliye önünde arkadaşlarının “Adamsın adam, adamın kralısın" tezahüratlarıyla karşılandı. Alanya Kadın Haklarını Koruma Derneği ise adliye önünde tezahürat yapanlarla ilgili suç duyusunda bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 yıldır bulunduğu cezaevinden Covid-19 gerekçesiyle izinli çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan’ı katletti. Olay anında Rabia Doğan’ın yanında bulunan H.B. adlı erkek ise yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Besat Doğan kaçtı.

"Bu memlekette gezdirmem kimseyi"

Olay yerinde yapılan incelemede 6 boş mermi kovanı bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, H.B.'nin tedavisi sürüyor. 2 çocuk annesi Rabia Doğan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün sabah (23 Mart) yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası kaçan Besat Doğan, kısa süre sonra saklandığı yerde yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan’a adliye önünde bekleyen arkadaşları "Adamsın adam, adamın kralısın. Rahatına bak ağabey" tezahüratlarında bulundu. Besat Doğan ise, bu sözlere “Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" cevabını verdi.

Kadın katil zanlısını övenlere suç duyurusu

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce imzalı habere göre, adliye önünde basına yansıyan olayla ilgili kadın örgütleri harekete geçti. Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi, adliye önünde Doğan’ı alkışlayıp öven şahıslar hakkında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Söz konusu şahısların ‘suçu ve suçluyu övme’ suçu işlediği ifade edilen şikâyet dilekçesinde, “Besat Doğan’ın arkadaşı olan bu şahısların eylemleri suçtur, suça özendirmedir, TCK 215’te tanımlanan suçu ve suçluyu övme suçunu oluşturur” ifadeleri yer aldı.

"Kadına şiddeti övenler insan hakkı ihlali yapmaktadır"

Şikâyet dilekçesinde, “Kadına şiddet bir insan hakkı ihlalidir ve bu suçu övenlerde insan hakkı ihlali yapmaktadırlar” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Üstelik kadına şiddetin bu kadar arttığı her gün birkaç kadının boşanmak istediği eşi, eski eşi veya ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortamda; bir de eş katilleri böyle toplum tarafından övülür, hoş görülürse, kadın cinayetlerinin önüne geçmek mümkün olmayacak. Böyle giderse kadınlar sokaklarda tavuk gibi boğazlanacak veya kurşuna dizileceklerdir. Kadına şiddet bir insan hakkı ihlalidir ve bu suçu övenlerde insan hakkı ihlali yapmaktadırlar.”

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