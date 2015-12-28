Eşini öldüren adam, cesedini sandık içerisine koyarak ormana attı!

Tokat’ta dört aydır kayıp olarak aranan bir çocuk annesi Yasemin Doğan’ın (30), eşi Faruk Doğan (39) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

DHA'dan Mustafa Turapoğlu'nun haberine göre, Karşıyaka Mahallesi’nde oturan evli ve bir çocuk annesi Yasemin Doğan, Ağustos ayında kaybolunca eşi Faruk Doğan polise başvurdu. Çalışma başlatan ekipler, Yasemin Doğan’ı bulamadı. Araştırmayı yoğunlaştıran polis ekipleri Faruk Doğan’ı teknik takibe aldı.

Takip sonucunda gözaltına alınarak sorgulanan Faruk Doğan, eşini öldürdüğü itiraf etti. Eşini av tüfeğiyle evde öldürdüğünü, daha sonra ise merkeze bağlı Kızılöz köyü, Erenler Mezrası ormanlık alanda cesedi sandık içerisine koyarak attığını söyledi. Cinayetin ailevi bir mesele yüzünden işlendiği belirtilirken, detayı hakkında bilgi verilmedi.

Kemik parçaları bulundu

Ekipler, önceki gece Faruk Doğan’ın söylediği ormanlık alana giderek Cumhuriyet Savcısı gözetiminde arama yaptı. Yapılan aramada sandık içerisinde Yasemin Doğan’a ait olduğu öne sürülen kemik parçaları bulundu. Gece karanlığı dolayısıyla arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlayan ekipler yaklaşık 2 kilometrelik alanda genç kadına ait parçalar tespit etti.