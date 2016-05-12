Eşini öldüren 60 yaşındaki kadın: Hep erkekler mi öldürecek, bir de karı öldürsün

Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde eşi 75 yaşındaki Recep Ö.'yü, kafasında cam sürahi kırıp 15 bıçak darbesiyle öldüren 60 yaşındaki Semra Ö., cinayete yardım ettiği iddia edilen kızı Tellanur Ö. ile birlikte gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edildi. Semra Ö. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Hep erkekler mi öldürecek? Bir de karı öldürsün" dedi.

Olay dün akşam Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne bağlı Eskipazar Mahallesi Memurkent 3'üncü Etap TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre Semra Ö., Recep Ö. ile önceki yıllarda ikinci evliliğini yaptı. 4 ay önce eşiyle Memurkent'te bir daireye yerleşen Semra Ö., yanına ilk evliliğinden olan kızı 19 yaşındaki Tellanur Ö.'yü de aldı. Aralarında sürekli geçimsizlik olduğu belirtilen Semra Öz. ile Recep Ö. dün yine kavga etti. Kavganın büyümesi sonucu Semra Ö., iddiaya göre evde bulunan cam su sürahisini Recep Ö.'nün kafasına vurarak parçaladı. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini 15 yerinden bıçaklayan Semra Ö., cam parçalarıyla da kulakları ve ellerini kesti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Ö. yaşamını yitirdi. Recep Ö.'nün cesedi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmayı telefonla arayan Semra Ö., cinayete yardım ettiği iddia edilen kızı Tellanur Ö. ile birlikte gözaltına alındı.

"O beni öldürecekti, ben öldürdüm"

Jandarma tarafından bugün adliyeye sevk edilen Semra Ö. gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz, pişman mısınız?" sorusu üzerine kelepçeli ellerini havaya kaldırarak, "Çekin gardaşım çekin, hep erkekler mi öldürecek? Bir de karı öldürsün? O beni öldürecekti ben öldürdüm. Pişmanım, çocuğum için, kızım için pişmanım" diye konuştu:

Üvey babasını öldüren annesi Semra Ö.'ye yardım ettiği iddia edilen kızı Tellanur Ö. annesiyle adliyeye sevk edilirken gazetecilerin sorularına cevap vermedi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.